Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

С высокой степенью вероятности можно говорить, что лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер, ставший премьер-министром Великобритании, продолжит линию на активную поддержку Украины. В частности, сохранится военная поддержка. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог-международник аналитического Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.

"По большому счету, мы уже видим, что в Великобритании произошли тектонические сдвиги, изменения. То есть правление консерваторов, которое было очень длительным, заканчивается. Но, с точки зрения, как это изменит внешнюю политику, то с высокой степенью вероятности мы можем говорить, что такая наследственность той политики останется", - сказал Левусь.

То есть, по его словам, для Украины изменения в правительстве Британии не являются негативом однозначно.

"Все опасения, которые были раньше, по поводу того, что в партии лейбористов существует такое крайнее левое крыло, которое выступает против помощи, оно в принципе сейчас дезорганизовано. С высокой степенью вероятности мы можем говорить, что Кир Стармер продолжит линию на активную поддержку Украины. Более того, Великобритания останется в активной внешней политике вообще... Можно смотреть на политику Великобритании в отношении Украины с определенным, хотя и сдержанным оптимизмом", - высказал свое мнение Левусь.

На вопрос, не будут ли изменения в правительстве тормозить военную помощь Украине, Левусь сказал: "Да, однозначно (не будут тормозить - ред.) Военная помощь сохранится. Скорее всего, возможно даже мы увидим определенную интенсификацию выстраивания этого нового такого альянса о котором много говорили с Польшей, или скорее даже не столько с Польшей, а альянса безопасности, который не является альтернативой для НАТО, но все же добавляет такой дополнительной устойчивости Европе в противостоянии с рф, куда будут входить Великобритания, страны Скандинавии и Балтии и Украина".

"Поскольку для нового премьер-министра нужен поиск таких проектов, которые бы усилили позиции, то думаю, что это один из вариантов, который может быть рабочим", - сказал Левусь.

Также, по его словам, останется поддержка в плане формирования Военно-морских сил Украины, участие Британии в большом количестве коалиций по предоставлению различных видов вооружения для Украины.

Дополнение

Букингемский дворец подтвердил отставку лидера британских консерваторов Риши Сунака с поста премьер-министра Великобритании после поражения его партии на выборах.

Лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции с королем Чарльзом III в Букингенском дворце в пятницу, 5 июля.

После завершения голосования на выборах в Британии быстро стало понятно, что лейбористы сэра Кира Стармера идут к убедительной победе, а экзит-пол указывает на значительную потерю мест консерваторами.

Поскольку сейчас объявлены результаты по всем округам, кроме двух, лейбористы получили 412 мест - результат, сравнимый с триумфом Тони Блэра в 1997 году.