Военно-морские силы Украины

россия держит в двух морях ракетоносители общим залпом до 26 "Калибров" - ВМС ВСУ

В Черном море находятся 2 корабля рф, один из которых несет "Калибры". В Средиземном море - 6 кораблей, из них 2 с крылатыми ракетами, общий залп до 26 ракет.