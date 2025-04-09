Военно-морские силы Украины

В акватории Средиземного моря находятся четыре российских корабля, три из которых имеют на вооружении крылатые ракеты типа "Калибр". В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют.
В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 4 ракет. Оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.
В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".
В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту 26 крылатых ракет.
В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".
В акватории Черного моря фиксируется корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море находятся 4 корабля рф, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".
россия осуществила третью с начала года атаку крылатыми ракетами из акватории Черного моря, выпустив почти два десятка ракет. Всего враг атаковал 67 ракетами и 194 дронами, из которых было сбито 34 ракеты и 100 дронов.
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли. В Средиземном море находятся 4 корабля рф, из которых 3 несут крылатые ракеты "Калибр".
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет "Калибр".
В акватории Черного моря находится один российский корабль с 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту 26 ракет "Калибр".
В акватории Черного моря находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет.
В акватории Черного моря зафиксирован 1 корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море находятся 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет "Калибр".
В Черном, Азовском и Средиземном морях не зафиксировано ни одного российского военного корабля. За сутки через Керченский пролив в Черное море прошло 5 судов.
В Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного российского военного корабля. В Средиземном море находятся 3 ракетоносителя «Калибр» с общим боезапасом 26 ракет.
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» с залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - 3 корабля, из которых 2 имеют на борту до 22 «Калибров».
Представитель ВМС Украины не подтвердил информацию о вывозе ПВО из Крыма, но считает ее возможной. По его словам, на полуострове сконцентрировано больше систем ПВО, чем на остальной территории рф.
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".
В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".
В акватории Черного моря находится один корабль рф, оснащенный 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 несут 22 ракеты.
В Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых несет 4 ракеты "Калибр". В Средиземном море 6 кораблей рф, из них 2 носителя «Калибров» с 22 ракетами.
В Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых несет до 4 крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей с 22 ракетами, в Азовском море корабли отсутствуют.
Судно Silver Dania, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, задержано в порту Тромсе по запросу Латвии. Судно подозревают в причастности к повреждению подводного кабеля между Швецией и Латвией.
В Черном море находятся 2 корабля рф, один из которых несет 4 "Калибры". В Средиземном море - 6 кораблей, два из которых имеют 22 крылатые ракеты.
В Черном море находятся 2 корабля рф, один из которых несет "Калибры". В Средиземном море - 6 кораблей, из них 2 с крылатыми ракетами, общий залп до 26 ракет.
СтратКом ВСУ опроверг информацию депутата Безуглой о чрезмерных премиях командованию. Фонд поощрений Главнокомандующего в 2024 году составил 19 млн грн для 426 военнослужащих различных категорий.
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из них 2 несут до 22 "Калибров".
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".
россия держит носители «Калибров» в Средиземном море, хотя их не использовали годами. Корабли находятся в режиме ожидания после потери доступа к базе в Тартусе.
Оккупанты уменьшили использование вертолетов в Черном море после уничтожения нескольких единиц морскими дронами «Magura V5». Сейчас рф полагается на авиацию и дроны для патрулирования акватории.
В Черном и Азовском морях по состоянию на утро 16 января не зафиксировано ни одного вражеского корабля. В Средиземном море находятся 7 кораблей РФ, из которых 2 несут ракеты «Калибр».