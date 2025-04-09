Военно-морские силы Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26383 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Средиземном море обнаружены 4 российских корабля с ракетами "Калибр" - ВМС ВСУ

В акватории Средиземного моря находятся четыре российских корабля, три из которых имеют на вооружении крылатые ракеты типа "Калибр". В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют.

Война • 19 марта, 05:16 • 15350 просмотра

В Черном море дежурит российский ракетоноситель с "Калибрами" - ВМС ВСУ

В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 4 ракет. Оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

Война • 12 марта, 05:34 • 19428 просмотра

Сохраняется угроза ракетного удара рф с Черного моря

В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".

Война • 11 марта, 05:09 • 22043 просмотра

Страна-агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с "Калибрами" - ВМС ВСУ

В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту 26 крылатых ракет.

Война • 10 марта, 04:49 • 18801 просмотра

россия держит в Черном море ракетный носитель с "Калибрами" на борту - ВМС ВСУ

В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".

Война • 9 марта, 05:06 • 24449 просмотра

Россия вывела в Черное море корабль с "Калибрами", есть угроза обстрела

В акватории Черного моря фиксируется корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море находятся 4 корабля рф, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".

Война • 8 марта, 06:37 • 15784 просмотра

рф в третий раз с начала года применила против Украины носители крылатых ракет - ВМС

россия осуществила третью с начала года атаку крылатыми ракетами из акватории Черного моря, выпустив почти два десятка ракет. Всего враг атаковал 67 ракетами и 194 дронами, из которых было сбито 34 ракеты и 100 дронов.

Война • 7 марта, 09:03 • 12886 просмотра

В Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют

В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли. В Средиземном море находятся 4 корабля рф, из которых 3 несут крылатые ракеты "Калибр".

Война • 26 февраля, 04:55 • 21998 просмотра

российский корабль с "Калибрами" дежурит в Черном море: сколько ракет на борту

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет "Калибр".

Война • 24 февраля, 05:57 • 25724 просмотра

Агрессор держит ракетоноситель в Черном море: есть угроза удара

В акватории Черного моря находится один российский корабль с 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту 26 ракет "Калибр".

Война • 20 февраля, 05:01 • 31455 просмотра

россия держит в Черном море корабль с "Калибрами" - ВМС ВСУ

В акватории Черного моря находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет.

Война • 18 февраля, 05:07 • 33068 просмотра

россия вернула корабли с "Калибрами" в Черное и Средиземное моря

В акватории Черного моря зафиксирован 1 корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море находятся 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет "Калибр".

Война • 17 февраля, 04:49 • 32437 просмотра

россия вывела свои военные корабли из трех морей - ВМС ВСУ

В Черном, Азовском и Средиземном морях не зафиксировано ни одного российского военного корабля. За сутки через Керченский пролив в Черное море прошло 5 судов.

Война • 16 февраля, 05:25 • 55165 просмотра

В Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют

В Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного российского военного корабля. В Средиземном море находятся 3 ракетоносителя «Калибр» с общим боезапасом 26 ракет.

Война • 13 февраля, 04:40 • 29662 просмотра

В Черном море находится один вражеский носитель «Калибров» общим залпом до 4 ракет

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» с залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - 3 корабля, из которых 2 имеют на борту до 22 «Калибров».

Война • 12 февраля, 05:05 • 30855 просмотра

Информация о вывозе ПВО из Крыма имеет право на существование - ВМС

Представитель ВМС Украины не подтвердил информацию о вывозе ПВО из Крыма, но считает ее возможной. По его словам, на полуострове сконцентрировано больше систем ПВО, чем на остальной территории рф.

Война • 10 февраля, 10:10 • 35936 просмотра

Враг держит корабль с "Калибрами" в Черном море: есть угроза ракетного удара

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".

Война • 8 февраля, 05:05 • 36307 просмотра

враг удерживает в Черном море один ракетоноситель

В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".

Война • 6 февраля, 05:24 • 30198 просмотра

россия держит ракетоноситель в Черном море: есть угроза удара

В акватории Черного моря находится один корабль рф, оснащенный 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 несут 22 ракеты.

Война • 5 февраля, 04:59 • 27240 просмотра

В Черном море 2 боевых вражеских корабля, из которых один является носителем "Калибров"

В Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых несет 4 ракеты "Калибр". В Средиземном море 6 кораблей рф, из них 2 носителя «Калибров» с 22 ракетами.

Война • 2 февраля, 04:40 • 31796 просмотра

Угроза удара с Черного моря: враг держит два корабля, один с "Калибрами"

В Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых несет до 4 крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей с 22 ракетами, в Азовском море корабли отсутствуют.

Война • 1 февраля, 05:26 • 31372 просмотра

Норвежская полиция задержала судно с российским экипажем из-за подозрения в диверсии

Судно Silver Dania, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, задержано в порту Тромсе по запросу Латвии. Судно подозревают в причастности к повреждению подводного кабеля между Швецией и Латвией.

Новости Мира • 31 января, 13:28 • 27162 просмотра

ВМС ВСУ: россия вывела носитель "Калибров" в Черное море

В Черном море находятся 2 корабля рф, один из которых несет 4 "Калибры". В Средиземном море - 6 кораблей, два из которых имеют 22 крылатые ракеты.

Война • 31 января, 05:50 • 28495 просмотра

россия держит в двух морях ракетоносители общим залпом до 26 "Калибров" - ВМС ВСУ

В Черном море находятся 2 корабля рф, один из которых несет "Калибры". В Средиземном море - 6 кораблей, из них 2 с крылатыми ракетами, общий залп до 26 ракет.

Война • 27 января, 05:53 • 27569 просмотра

В СтратКоме опровергли заявление Безуглой о "миллионных генеральских премиях"

СтратКом ВСУ опроверг информацию депутата Безуглой о чрезмерных премиях командованию. Фонд поощрений Главнокомандующего в 2024 году составил 19 млн грн для 426 военнослужащих различных категорий.

Война • 23 января, 19:54 • 38426 просмотра

Угроза ракетных ударов остается: В Черном море находится вражеский корабль-ракетоноситель

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из них 2 несут до 22 "Калибров".

Война • 22 января, 05:12 • 25484 просмотра

россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".

Война • 21 января, 05:10 • 115429 просмотра

Никакого применения в последние годы не наблюдалось: в ВМС пояснили, зачем россия выводит носители «Калибров» в Средиземное море

россия держит носители «Калибров» в Средиземном море, хотя их не использовали годами. Корабли находятся в режиме ожидания после потери доступа к базе в Тартусе.

Война • 16 января, 08:06 • 24135 просмотра

россияне в Черном море стали меньше использовать вертолеты: Плетенчук назвал причину

Оккупанты уменьшили использование вертолетов в Черном море после уничтожения нескольких единиц морскими дронами «Magura V5». Сейчас рф полагается на авиацию и дроны для патрулирования акватории.

Война • 16 января, 07:42 • 22755 просмотра

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют

В Черном и Азовском морях по состоянию на утро 16 января не зафиксировано ни одного вражеского корабля. В Средиземном море находятся 7 кораблей РФ, из которых 2 несут ракеты «Калибр».

Война • 16 января, 05:29 • 22805 просмотра