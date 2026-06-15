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Украина получила от Нидерландов еще один противоминный корабль - его назвали "Геническ"

Киев • УНН

 • 1802 просмотра

Нидерланды передали Украине искатель мин класса Alkmaar под названием «Геническ». Теперь флот располагает пятью такими кораблями для поиска и обезвреживания морских мин.

Украина получила от Нидерландов еще один противоминный корабль - его назвали "Геническ"

Военно-морские силы ВСУ получили еще один противоминный корабль от Королевства Нидерланды — его назвали "Геническ", сообщил в понедельник командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"ВМС получили еще один противоминный корабль от Королевства Нидерланды. В рамках Коалиции морских возможностей нидерландские партнеры передали ВМС ВС Украины искатель мин класса Alkmaar", — написал Неижпапа.

Во время официальной церемонии, сообщил командующий ВМС ВСУ, он "имел честь поднять флаг украинского флота на новом искателе "Геническ" в присутствии командующего ВМС Королевства Нидерланды, командующего ВМС Королевства Бельгия, командующих ВМС Румынии, Литвы и Латвии".

"Корабль назвали в честь одноименного рейдового тральщика, который погиб при выполнении задания, прикрывая побратимов из спецподразделения в 2022 году", — отметил Неижпапа.

Командующий ВМС ВСУ "поблагодарил нидерландский экипаж за службу, заботу о корабле и содержание его в отличном состоянии". "Заверил, что с украинским экипажем он и в дальнейшем будет достойно выполнять задачи и способствовать безопасности в Черном море и, в случае необходимости, за его пределами", — добавил он.

""Геническ" усилит наши возможности в противоминной борьбе – поиске, обнаружении и обезвреживании морских мин. После его передачи в составе ВМС уже пять противоминных кораблей. Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды – корабли класса Alkmaar "Мелитополь" и "Мариуполь". Спасибо нашим партнерам. Работаем ради общей победы!" — указал Неижпапа.

Нидерланды передадут Украине минный тральщик класса Alkmaar - каковы его характеристики22.04.26, 14:19 • 4278 просмотров

Юлия Шрамко

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