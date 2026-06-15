Украина получила от Нидерландов еще один противоминный корабль - его назвали "Геническ"
Киев • УНН
Нидерланды передали Украине искатель мин класса Alkmaar под названием «Геническ». Теперь флот располагает пятью такими кораблями для поиска и обезвреживания морских мин.
Военно-морские силы ВСУ получили еще один противоминный корабль от Королевства Нидерланды — его назвали "Геническ", сообщил в понедельник командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"ВМС получили еще один противоминный корабль от Королевства Нидерланды. В рамках Коалиции морских возможностей нидерландские партнеры передали ВМС ВС Украины искатель мин класса Alkmaar", — написал Неижпапа.
Во время официальной церемонии, сообщил командующий ВМС ВСУ, он "имел честь поднять флаг украинского флота на новом искателе "Геническ" в присутствии командующего ВМС Королевства Нидерланды, командующего ВМС Королевства Бельгия, командующих ВМС Румынии, Литвы и Латвии".
"Корабль назвали в честь одноименного рейдового тральщика, который погиб при выполнении задания, прикрывая побратимов из спецподразделения в 2022 году", — отметил Неижпапа.
Командующий ВМС ВСУ "поблагодарил нидерландский экипаж за службу, заботу о корабле и содержание его в отличном состоянии". "Заверил, что с украинским экипажем он и в дальнейшем будет достойно выполнять задачи и способствовать безопасности в Черном море и, в случае необходимости, за его пределами", — добавил он.
""Геническ" усилит наши возможности в противоминной борьбе – поиске, обнаружении и обезвреживании морских мин. После его передачи в составе ВМС уже пять противоминных кораблей. Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды – корабли класса Alkmaar "Мелитополь" и "Мариуполь". Спасибо нашим партнерам. Работаем ради общей победы!" — указал Неижпапа.
Нидерланды передадут Украине минный тральщик класса Alkmaar - каковы его характеристики22.04.26, 14:19 • 4278 просмотров