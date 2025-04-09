Алексей Нейжпапа

СтратКом ВСУ опроверг информацию депутата Безуглой о чрезмерных премиях командованию. Фонд поощрений Главнокомандующего в 2024 году составил 19 млн грн для 426 военнослужащих различных категорий.
Отряд спецразведки «Ангелы» спас семью офицера ВМС Украины из Крыма после их задержания ФСБ. Операция была проведена тайно по приказу командующего ВМС, эвакуированы 4 человека.
Командующий ВМС Украины поблагодарил за переименование бульвара в Одессе в честь украинских моряков. Это признание заслуг военных, которые защищают Украину от российской агрессии на море.
Последний сторожевой корабль Черноморского флота России покинул оккупированный Крым 15 июля, сообщил спикер ВМС Украины.
Зеленский встретился с голландскими министрами в Одессе, где обсудил военную помощь, в частности самолеты F-16 и поддержку противовоздушной обороны, на фоне российских атак на город.
Получив истребители F-16, Украина сможет усилить свой контроль над Черным морем и бросить вызов доминированию России в воздушном пространстве региона, считает командующий ВМС Украины.
Военно-морские силы Украины получили два катера, подаренные Эстонией, под названием "Ирпень" и "Рени", во время церемонии, на которых были подняты военно-морские флаги в знак включения их в состав украинского флота.
Во время визита в Одесский порт президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис увидели, как работает "зерновой коридор" в Черном море, который экспортировал почти 28 миллионов тонн зерна в 38 стран с момента выхода hоссии из зернового соглашения.
Министерство обороны Украины разворачивает новую группировку противоминных сил в Черном море с использованием двух британских противоминных кораблей класса Sandown.
Командующий ВМС Украины заявил, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы ей разрешили использовать западное оружие для поражения целей на территории России. Украине удалось уничтожить более двух десятков российских кораблей, но адмирал предупредил, что нужны новые методы, поскольку враг адаптируется.
Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков. Министр обороны Великобритании ранее заявлял, что 2024 год станет решающим для судьбы Украины и что Великобритания продолжит поддерживать Киев.