В структуре Минобороны появится новая группировка: противоминные силы в Черном море

Министерство обороны Украины начинает группировку противоминных сил в Черном море. Правительство уже приняло постановление, регламентирующее финансирование для реализации проекта по противоминной безопасности в море. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что принятое Постановление Правительства открывает финансирование для реализации проекта по поставке и обслуживанию двух противоминных британских кораблей класса "Sandown" - "Черкассы" и "Чернигов", как это предусмотрено Рамочным соглашением между правительствами Украины и Великобритании.

Эти корабли критически необходимы Украине для разминирования акватории Черного моря по завершению полномасштабной войны, ведь это современные противоминные корабли такого класса. По оценкам экспертов Украины и НАТО, операция по устранению минной опасности в Черном море продлится от 3 до 5 лет, а рекомендованных морских путей и мест стоянки судов до 6 месяцев, но без таких кораблей это может длиться дольше", - прокомментировал Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

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В Минобороны отметили, что пока эти корабли не могут прибыть в воды Украины, ведь это бы противоречило Конвенции Монтре от 1936 года, запрещающей прохождение проливами Босфор и Дарданеллы кораблей воюющих стран.

Заключение соответствующих договоров критически важно. Это положит начало формированию морской противоминной группировки в Черном море и позволит избежать имиджевых потерь для Украины в глазах стратегического партнера. Ведь именно Великобритания инициировала создание Международной коалиции стран по восстановлению возможностей наших Военно-Морских Сил. - добавил заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

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Справочно

По данным Министерства в 2022 году два корабля класса "Sandown" были выведены из британского флота, получили названия "Черкассы" и "Чернигов" и привлекались к многонациональным учениям под украинским флагом. Договор о поставке заключили Министерство обороны Украины и Министерство обороны Великобритании.

В 2023 году украинское оборонное ведомство заключило соглашение с британским предприятием, имеющим большой опыт в обслуживании кораблей ВМС Великобритании. За модернизацию, техническое обслуживание, обеспечение оборудованием и запчастями двух кораблей искателей-мин Украина будет платить средства в соответствии с кредитными соглашениями, условия которых утверждены в Постановлении.

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Сейчас экипажи "Черкасс" и "Чернигова" проходят подготовку в составе противоминных сил. В частности, военнослужащие осваивают применение противоминного оружия, тактические приемы и способы разминирования акваторий по стандартам НАТО.

Отмечается, что команды завершили первый этап подготовки противоминных кораблей и по результатам аттестации специалистов НАТО во время учений Joint Warrior 23-II получили положительные оценки. В дальнейшем военнослужащие будут проходить интенсивную подготовку кораблей к действиям в любых условиях - как одиночно, так и в составе соединения.

В этом году "Черкассы" и "Чернигов" будут участвовать в трех международных учениях. На завершающем этапе эксперты НАТО будут сертифицировать корабли на предмет совместимости для действий в составе корабельных противоминных групп НАТО.