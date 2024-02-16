В структуре Минобороны появится новая группировка: противоминные силы в Черном море

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
  •  105365 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
  •  123590 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
  •  122983 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  157299 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  238220 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  251899 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  215307 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  208089 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  217427 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250347 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В структуре Минобороны появится новая группировка: противоминные силы в Черном море

В структуре Минобороны появится новая группировка: противоминные силы в Черном море

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 16:31  •  5682 просмотра

Read in English

Министерство обороны Украины разворачивает новую группировку противоминных сил в Черном море с использованием двух британских противоминных кораблей класса Sandown.

Министерство обороны Украины начинает группировку противоминных сил в Черном море. Правительство уже приняло постановление, регламентирующее финансирование для реализации проекта по противоминной безопасности в море. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства, передает УНН.

Image

Детали

Отмечается, что принятое Постановление Правительства открывает финансирование для реализации проекта по поставке и обслуживанию двух противоминных британских кораблей класса "Sandown" - "Черкассы" и "Чернигов", как это предусмотрено Рамочным соглашением между правительствами Украины и Великобритании.

 Эти корабли критически необходимы Украине для разминирования акватории Черного моря по завершению полномасштабной войны, ведь это современные противоминные корабли такого класса. По оценкам экспертов Украины и НАТО, операция по устранению минной опасности в Черном море продлится от 3 до 5 лет, а рекомендованных морских путей и мест стоянки судов до 6 месяцев, но без таких кораблей это может длиться дольше",

- прокомментировал Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Соглашение Украины и Великобритании о безопасности: Стафанишина сообщила, что аналогичный договор с США уже готовится14 января 2024, 03:49 • 102382 просмотра

В Минобороны отметили, что пока эти корабли не могут прибыть в воды Украины, ведь это бы противоречило Конвенции Монтре от 1936 года, запрещающей прохождение проливами Босфор и Дарданеллы кораблей воюющих стран.

Заключение соответствующих договоров критически важно. Это положит начало формированию морской противоминной группировки в Черном море и позволит избежать имиджевых потерь для Украины в глазах стратегического партнера. Ведь именно Великобритания инициировала создание Международной коалиции стран по восстановлению возможностей наших Военно-Морских Сил. 

- добавил заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместном разминировании Черного моря11 января 2024, 11:52 • 21835 просмотров

Справочно

По данным Министерства в 2022 году два корабля класса "Sandown" были выведены из британского флота, получили названия "Черкассы" и "Чернигов" и привлекались к многонациональным учениям под украинским флагом. Договор о поставке заключили Министерство обороны Украины и Министерство обороны Великобритании. 

Image

В 2023 году украинское оборонное ведомство заключило соглашение с британским предприятием, имеющим большой опыт в обслуживании кораблей ВМС Великобритании. За модернизацию, техническое обслуживание, обеспечение оборудованием и запчастями двух кораблей искателей-мин Украина будет платить средства в соответствии с кредитными соглашениями, условия которых утверждены в Постановлении.  

Украинские военные используют дроны для разминирования морских акваторий8 февраля 2024, 15:01 • 27393 просмотра

Сейчас экипажи "Черкасс" и "Чернигова" проходят подготовку в составе противоминных сил. В частности, военнослужащие осваивают применение противоминного оружия, тактические приемы и способы разминирования акваторий по стандартам НАТО. 

Image

Отмечается, что команды завершили первый этап подготовки противоминных кораблей и по результатам аттестации специалистов НАТО во время учений Joint Warrior 23-II получили положительные оценки. В дальнейшем военнослужащие будут проходить интенсивную подготовку кораблей к действиям в любых условиях - как одиночно, так и в составе соединения. 

В этом году "Черкассы" и "Чернигов" будут участвовать в трех международных учениях. На завершающем этапе эксперты НАТО будут сертифицировать корабли на предмет совместимости для действий в составе корабельных противоминных групп НАТО.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

АнонсыВойнаНовости Бизнеса
aleksei-neizhpapaАлексей Нейжпапа
korolevskii-flotКоролевский флот
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
natoNATO
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
bolgariyaБолгария
ruminiyaРумыния
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
cherkasyЧеркассы
У структурі Міноборони з’явиться нове угруповання: протимінні сили у Чорному морі
A new grouping will appear in the structure of the Ministry of Defense: mine countermeasures forces in the Black Sea
Новости по теме

В структуре Минобороны появится новая группировка: противоминные силы в Черном море

Министерство обороны Украины разворачивает новую группировку противоминных сил в Черном море с использованием двух британских противоминных кораблей класса Sandown.

Анонсы •   •  5682 просмотра
В структуре Минобороны появится новая группировка: противоминные силы в Черном море

Херсонский художественный музей распознал 88 украденную картину в оккупированном Крыму

Херсонский художественный музей идентифицировал 88 картин из своей коллекции, которые были похищены российскими оккупантами и найдены в Крыму, среди них - работа народного художника Украины Виктора Полтавца.

Война •   •  7351 просмотра
Херсонский художественный музей распознал 88 украденную картину в оккупированном Крыму

В День военного журналиста: Сырский вручил раненому на фронте корреспонденту коин Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины посетил в госпитале раненого журналиста Дмитрия Евчина и поблагодарил его за важную работу по освещению войны, пожелав скорейшего выздоровления.

Война •   •  6582 просмотра
В День военного журналиста: Сырский вручил раненому на фронте корреспонденту коин Главнокомандующего ВСУ

Правительство выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях - Шмыгаль

Украинское правительство выделяет 2,5 млрд грн на строительство укрытий в учебных заведениях и 1,5 млрд грн на разработку программы "Новая украинская школа".

Общество •   •  6098 просмотра
Правительство выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях - Шмыгаль

Правительство упростило процедуру списания командирами воинских частей военного имущества

Кабинет министров упростил процедуру списания командирами воинских частей военного имущества стоимостью до 100 000 долларов США в военное время, позволив им делать это приказами без согласования с высшим руководством.

Война •   •  7846 просмотра
Правительство упростило процедуру списания командирами воинских частей военного имущества

россияне шесть часов обстреливали Сумскую область: погиб гражданский

В результате шестичасового обстрела российскими войсками Великописаревской территориальной громады Ахтырского района Сумской области погиб мирный житель.

Война •   •  8112 просмотра
россияне шесть часов обстреливали Сумскую область: погиб гражданский

Язык в 5 раз длиннее: львовские медики прооперировали младенца с редким синдромом

Врачи Центра детской медицины во Львове укоротили язык младенцу, который был в 5 раз длиннее нормы из-за редкого синдрома Беквита-Видемана.

Здоровье •   •  5940 просмотра
Язык в 5 раз длиннее: львовские медики прооперировали младенца с редким синдромом

"Стратег" Гройсмана пиарится на помощи ВСУ, средства для которой собирают его подчиненные

В официальном сообщении Винницкого областного совета говорится о том, что "ежемесячно сотрудники исполнительного аппарата областного Совета собирают средства для закупки самого необходимого в настоящее время для подразделений ВСУ. В 2023 году было собрано более миллиона гривен".

Общество •   •  9419 просмотра
"Стратег" Гройсмана пиарится на помощи ВСУ, средства для которой собирают его подчиненные

Зеленский и Штайнмайер встретились в Берлине: говорили об оборонных потребностях Украины

Зеленский встретился с Президентом Германии Штайнмайером в Берлине. По время которой главы государств обсудили актуальную ситуацию на фронте, и оборонные потребности Украины.

Война •   •  14106 просмотра
Зеленский и Штайнмайер встретились в Берлине: говорили об оборонных потребностях Украины

В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения

Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг на горе Чатыр-Даг в честь Дня Единения Украины.

Война •   •  12508 просмотра
В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения