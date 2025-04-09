Королевский флот

Британские военные обнаружили скрытые датчики РФ в морях вокруг Британии. Вероятно, их использовали для шпионажа за атомными подводными лодками.
Британское минобороны зафиксировало 6 российских кораблей с боеприпасами, выходящих из Сирии через Ла-Манш.
Британское правительство заключило 8-летний контракт с Rolls-Royce на производство и обслуживание ядерных реакторов для подводных лодок.
Министр обороны Британии сообщил об усилении реакции на российское судно "Янтарь", замеченное в Ла-Манше. Британия развернет систему ИИ и изменит правила ведения боевых действий для защиты подводной инфраструктуры.
Великобритания заключила контракт с Rolls Royce на проектирование и производство ядерных реакторов для подводного флота. Восьмилетнее соглашение "Unity" создаст более 1000 новых рабочих мест и сохранит 4000 существующих.
Британские военные успешно протестировали управляемую ракету SPEAR с дальностью до 100 км. Ракета предназначена для F-35 и может уничтожать системы ПВО, корабли, танки и другие цели.
Правительство Великобритании заказало значительное количество легких многоцелевых ракет Martlet за 176 млн фунтов. Сотни ракет будут переданы Украине для борьбы с российским вторжением.
Грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуда подверглось ракетному обстрелу у берегов Йемена недалеко от Адена, в результате чего возник пожар, который был быстро потушен, никто не пострадал.
Сегодня, 20 мая, все жители нашей планеты могут присоединиться к празднованию события, посвященного насекомым, которые играют важную роль в экосистеме Земли - Всемирному дню пчел.
Украинские военные корабли "Черкассы" и "Чернигов", переданные Великобританией Украине, готовятся к участию в международных учениях со странами НАТО "Си Бриз - 2024".
Соединенное Королевство развертывает военно-морские силы и создает морской коридор с Кипра для увеличения доставки помощи в Газу, включая временный пирс, корабль Королевского военно-морского флота для транспортировки помощи, логистическую поддержку и финансирование в размере 9,7 млн фунтов стерлингов.
Впервые за 100 лет британская армия отменила запрет на ношение бороды солдатами, разрешив офицерам и солдатам отращивать волосы на лице.
Хуситы атаковали судно в 50 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда, сообщает Центр координации морской торговли ВМС Великобритании.
Министерство обороны Украины разворачивает новую группировку противоминных сил в Черном море с использованием двух британских противоминных кораблей класса Sandown.
Британские военно-морские силы проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане у побережья США. Ожидается, что ракета пролетит более 6 000 км и упадет между Бразилией и Западной Африкой.
Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков. Министр обороны Великобритании ранее заявлял, что 2024 год станет решающим для судьбы Украины и что Великобритания продолжит поддерживать Киев.