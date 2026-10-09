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Британского военного разведчика обвинили в шпионаже в пользу России — он пытался связаться с Москвой через даркнет

Киев • УНН

 • 2386 просмотра

24-летнего военного разведчика Тедди Янга обвиняют в сборе секретных данных для России и попытке связаться с ней через даркнет. Он предстал перед судом.

Британского военного разведчика обвинили в шпионаже в пользу России — он пытался связаться с Москвой через даркнет

В Великобритании 24-летнему военнослужащему Королевского военно-морского флота Тедди Янгу предъявили обвинения в сборе секретной оборонной и разведывательной информации для последующей передачи России. Для установления контактов с представителями РФ он якобы использовал даркнет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Янг служил в военной разведке Королевского флота и имел высокий уровень доступа к секретным материалам. По версии прокуратуры, он использовал служебное положение для получения и хранения конфиденциальных данных.

Следствие считает, что с ноября 2024 года по май 2025 года военнослужащий собирал информацию, которую планировал передать российским властям. В частности, он якобы пытался установить контакт с потенциальными представителями иностранного государства через даркнет.

Подозреваемый предстал перед судом

Янга задержали 7 октября в его доме в графстве Бедфордшир. На следующий день он предстал перед Вестминстерским магистратским судом, где лишь подтвердил свою личность и не обращался с просьбой об освобождении под залог.

Выдвинутые против вас обвинения слишком серьезны, чтобы их рассматривал этот суд

– заявила судья Аннабель Пиллинг.

Следующее судебное заседание назначили на 16 октября в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

Кроме того, военнослужащего обвиняют в нарушении правил обращения с секретными материалами из-за пересылки служебной информации на личную электронную почту.

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Степан Гафтко

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