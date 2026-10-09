Британського військового розвідника звинуватили у шпигунстві на користь росії – він намагався зв'язатися з москвою через даркнет

У Великій Британії 24-річного військовослужбовця Королівського військово-морського флоту Тедді Янга звинуватили у зборі секретної оборонної та розвідувальної інформації для подальшої передачі росії. Для встановлення контактів із представниками рф він нібито використовував даркнет. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Янг працював у військовій розвідці Королівського флоту та мав високий рівень доступу до секретних матеріалів. За версією прокуратури, він використовував службове становище для отримання й збереження конфіденційних даних.

Слідство вважає, що з листопада 2024 року до травня 2025 року військовий збирав інформацію, яку планував передати російській владі. Зокрема, він нібито намагався встановити контакт із потенційними представниками іноземної держави через даркнет.

Підозрюваний постав перед судом

Янга затримали 7 жовтня у його будинку в графстві Бедфордшир. Наступного дня він постав перед Вестмінстерським магістратським судом, де лише підтвердив свою особу та не звертався із проханням про звільнення під заставу.

Звинувачення, висунуті вам, надто серйозні, щоб їх розглядав цей суд – заявила суддя Аннабель Піллінг.

Наступне судове засідання призначили на 16 жовтня в Центральному кримінальному суді Лондона Олд-Бейлі.

Крім того, військовослужбовця звинувачують у порушенні правил поводження із секретними матеріалами через пересилання службової інформації на особисту електронну пошту.

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