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Бернем заявив про намір поглибити співпрацю Британії з ЄС на тлі розмов про "повернення до Євросоюзу"

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Енді Бернем заявив про поглиблення співпраці з ЄС під час візиту до Берліна. Саміт сторін очікується наприкінці 2026 року.

Бернем заявив про намір поглибити співпрацю Британії з ЄС на тлі розмов про "повернення до Євросоюзу"
Фото: REUTERS / Temilade Adelaja

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про готовність до поглиблення співпраці з Європейським Союзом. Відповідну заяву він зробив у четвер, 8 жовтня, під час свого першого офіційного візиту до Берліна, де провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомляє УНН

За його словами, офіційний Лондон прагне досягти нових домовленостей із Брюсселем під час майбутнього саміту Великої Британії та ЄС.

Деталі

Британський прем'єр наголосив, що налаштований на зміцнення відносин із Євросоюзом і розраховує на позитивні результати майбутніх переговорів.

Я твердо налаштований домогтися поглиблення співпраці з Європейським Союзом. Сьогодні ми провели чудову дискусію і подивимося, чи зможемо забезпечити, щоб саміт приніс позитивні результати як для ЄС, так і для Великої Британії 

- заявив Бернем.

Очікується, що саміт Великої Британії та Євросоюзу відбудеться наприкінці 2026 року. На ньому сторони мають обговорити подальший розвиток відносин після Brexit.

Повернення Британії до ЄС: від чого доведеться відмовитись Лондону - The Guardian19.05.26, 07:31 • 13579 переглядiв

Контекст

Раніше, виступаючи на конференції Лейбористської партії наприкінці вересня, Бернем визнав, що вихід Великої Британії з ЄС завдав країні більше шкоди, ніж користі. Тоді він також заявив про намір представити можливі варіанти майбутніх відносин із Євросоюзом, не виключивши перспективи повторного вступу країни до об'єднання. Водночас конкретного рішення щодо повернення Великої Британії до ЄС наразі немає.

Зі свого боку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив підтримку зміцненню відносин між Лондоном і Брюсселем. Під час зустрічі в Берліні лідери двох країн також завершили ратифікацію Кенсингтонського договору про дружбу та двостороннє співробітництво, підписаного ще в липні 2025 року. Документ передбачає поглиблення взаємодії Великої Британії та Німеччини у сферах оборони, безпеки, економіки, науки та технологій.

Нагадаємо 

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр запросив Велику Британію "повністю повернутися" до ЄС. Це сталося після того, як британський прем'єр-міністр Енді Бернем у своїй майбутній передвиборчій програмі лейбористів заявив, що другий референдум щодо Brexit "можливий". 

Олександра Василенко

Світ
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Брюссель
Франція
Велика Британія
Німеччина
Берлін