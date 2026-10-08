Париж закликав Британію "повністю повернутися" до ЄС

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр запросив Велику Британію "повністю повернутися" до ЄС. Це сталося після того, як британський прем'єр-міністр Енді Бернем у своїй майбутній передвиборчій програмі лейбористів заявив, що другий референдум щодо Brexit "можливий". Про це УНН пише з посиланням на BBC.

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Лескюр сказав, що перебування в блоці пов'язане з деякими труднощами, але це дозволяє країнам-членам краще вирішувати проблеми, з якими стикається світ.

Минулого тижня Бернем заявив, що Великій Британії потрібно "розглянути варіанти", починаючи від того, щоб залишитися як є, повернутися до митного союзу чи єдиного ринку або "повністю".

На запитання про коментарі британського прем'єр-міністра Лескюр сказав BBC: "Британський народ вирішив, і це, очевидно, його стовідсоткове право, і якщо вони готові повернутися, їм доведеться вирішити".

"Але що я можу їм сказати: повертайтеся будь-коли", - сказав французький міністр.

Бернем нещодавно попередив, що заплановані правила ЄС для допомоги європейським виробникам зашкодять Великій Британії.

Прем'єр-міністр Британії висловив стурбованість щодо того, як запланована програма "Зроблено в Європі" (Made In Europe) може вплинути на британську промисловість та ланцюги поставок.

Пропозиції спрямовані на захист промисловості ЄС від китайських конкурентів, надаючи компаніям усередині блоку пріоритет у державних контрактах та субсидіях. Автомобільна промисловість ЄС закликала до включення Великої Британії, щоб запобігти збоям у власних ланцюгах поставок.

На запитання про можливість того, що Велика Британія не буде включена до програми, Лескюр відповів: "Поверніться, і ви будете за столом переговорів, і ми разом обговоримо всі ці речі".

Автомобільна промисловість Британії опинилась перед "складним вибором" між ринками Китаю та ЄС