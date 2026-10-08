Париж закликав Британію "повністю повернутися" до ЄС

$44.950.1150.640.16
ukenru
00:49 • 22514 перегляди
Трамп перед виборами роздає американцям $2,35 млрд - Reuters
7 жовтня, 22:14 • 26869 перегляди
російський дрон влучив у будинок у Києві: постраждали 4 людиниPhoto
7 жовтня, 19:38 • 23983 перегляди
Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа
7 жовтня, 18:52 • 23322 перегляди
Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією на ярмарку у Франкфурті
7 жовтня, 17:59 • 35756 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto
7 жовтня, 17:45 • 20353 перегляди
“Дніпро-Арену” вчетверте виставили на аукціон зі "знижкою"
7 жовтня, 17:13 • 20907 перегляди
У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 37563 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 15:25 • 35062 перегляди
Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти
7 жовтня, 15:22 • 16508 перегляди
Світло вимикатимуть з опівночі й до кінця доби: де і як довго діятимуть обмеження 8 жовтня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.9м/с
72%
752мм
Популярнi новини
У Києві з'явилася зірка Ярослави Магучіх - де її можна побачитиVideo7 жовтня, 20:37 • 18519 перегляди
Зеленський: путін і надалі рухатиметься шляхом ескалації війниVideo7 жовтня, 21:10 • 6108 перегляди
Україна відвойовує землі на Донбасі, перешкоджаючи російському наступу - NYT7 жовтня, 22:45 • 10264 перегляди
російська пропаганда посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі - ЦПД7 жовтня, 23:47 • 15398 перегляди
Палац спорту в Києві назвуть на честь легендарного Ігоря Турчина01:20 • 8040 перегляди
Публікації
Варіанти коротких мандрівокPhoto7 жовтня, 17:59 • 35756 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 37563 перегляди
Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти
Ексклюзив
7 жовтня, 15:25 • 35063 перегляди
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?7 жовтня, 13:42 • 36163 перегляди
Три роки після нападу ХАМАС: як 7 жовтня змінило Ізраїль, Газу та весь Близький Схід7 жовтня, 12:51 • 34613 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Латвія
Реклама
УНН Lite
У Києві з'явилася зірка Ярослави Магучіх - де її можна побачитиVideo7 жовтня, 20:37 • 18643 перегляди
Трамп вручить Маску найвищу наукову відзнаку США7 жовтня, 19:53 • 18843 перегляди
Ставка на розкіш та скорочення витрат - Porsche перебудує бізнес, готуючись до епохи зниження продажів7 жовтня, 16:56 • 19186 перегляди
Папа Лев на зустрічі з єпископами у Ватикані, ймовірно, обговорить повторні шлюби і католиків-геїв7 жовтня, 15:43 • 19433 перегляди
Тревіс Баркер показав фото з лікарні, але не розкрив причину7 жовтня, 14:51 • 19502 перегляди
Актуальне
The New York Times
The Guardian
Фільм
Опалення
Соціальна мережа

Париж закликав Британію "повністю повернутися" до ЄС

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Ролан Лескюр запросив Велику Британію повернутися до ЄС після слів Енді Бернема про можливість другого референдуму щодо Brexit. Він також пов’язав повернення з участю в програмі Made In Europe.

Париж закликав Британію "повністю повернутися" до ЄС

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр запросив Велику Британію "повністю повернутися" до ЄС. Це сталося після того, як британський прем'єр-міністр Енді Бернем у своїй майбутній передвиборчій програмі лейбористів заявив, що другий референдум щодо Brexit "можливий". Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

Лескюр сказав, що перебування в блоці пов'язане з деякими труднощами, але це дозволяє країнам-членам краще вирішувати проблеми, з якими стикається світ.

Минулого тижня Бернем заявив, що Великій Британії потрібно "розглянути варіанти", починаючи від того, щоб залишитися як є, повернутися до митного союзу чи єдиного ринку або "повністю".

На запитання про коментарі британського прем'єр-міністра Лескюр сказав BBC: "Британський народ вирішив, і це, очевидно, його стовідсоткове право, і якщо вони готові повернутися, їм доведеться вирішити".

"Але що я можу їм сказати: повертайтеся будь-коли", - сказав французький міністр.

Бернем нещодавно попередив, що заплановані правила ЄС для допомоги європейським виробникам зашкодять Великій Британії.

Прем'єр-міністр Британії висловив стурбованість щодо того, як запланована програма "Зроблено в Європі" (Made In Europe) може вплинути на британську промисловість та ланцюги поставок.

Пропозиції спрямовані на захист промисловості ЄС від китайських конкурентів, надаючи компаніям усередині блоку пріоритет у державних контрактах та субсидіях. Автомобільна промисловість ЄС закликала до включення Великої Британії, щоб запобігти збоям у власних ланцюгах поставок.

На запитання про можливість того, що Велика Британія не буде включена до програми, Лескюр відповів: "Поверніться, і ви будете за столом переговорів, і ми разом обговоримо всі ці речі".

Автомобільна промисловість Британії опинилась перед "складним вибором" між ринками Китаю та ЄС04.10.26, 14:07 • 16799 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Китай