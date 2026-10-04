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The Guardian

Автомобільна промисловість Британії опинилась перед "складним вибором" між ринками Китаю та ЄС

Київ • УНН

 • 2084 перегляди

Британія не вводить мита на дешеві китайські автомобілі, ризикуючи бар’єрами ЄС для свого експорту. Частка китайських брендів зросла до 12%.

Автомобільна промисловість Британії опинилась перед "складним вибором" між ринками Китаю та ЄС
Фото: Costfoto/NurPhoto/Shutterstock

Автомобільна промисловість Великої Британії зіткнулася з "складним компромісом" між Китаєм та ЄС. Лондон не запроваджує мита на китайські автомобілі, що може вплинути на торгівлю з Європейським Союзом. Про це повідомляє видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, Велика Британія досі не встановила імпортні тарифи на дешеві китайські автомобілі, тоді як США майже повністю обмежили їхній імпорт, а ЄС запровадив мита до 45%. 

ЄС попередили Енді Бернема, що Велика Британія повинна запровадити тарифи на дешеві китайські автомобілі, інакше Брюссель запровадить протекціоністські бар'єри "зроблено в Європі" на британський експорт до блоку, що вдарить по британських автовиробниках на їхньому найбільшому ринку. Міністри досі опираються таким закликам, а Джонатан Рейнольдс, міністр бізнесу, стверджує, що будь-які мита "ймовірно, будуть взаємними" – що призведе до зниження продажів британських виробників у Китаї 

– пише видання.

Водночас, за інформацією видання, за перші вісім місяців 2026 року китайські BYD, Omoda та Jaecoo більш ніж утричі збільшили свою частку на британському ринку нових автомобілів, досягнувши  до 12% продажів.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що реєстрація нових автомобілів у Великій Британії зросла на 12% за рік до вересня, що є найкращим місяцем за річним зростанням з 2017 року. Попередні дані Товариства виробників і торговців автомобілями (SMMT) показали, що бум був зумовлений попитом на електромобілі та китайські бренди, серед яких Jaecoo 7 та Sealion 7 від BYD були одними з найбільш продаваних 

- пише видання.

Нагадаємо

За січень–серпень українці придбали 22,2 тисячі електромобілів, з них 18,5 тисячі — вживані. Серед нових лідирують BYD і ZEEKR. 

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвітАвто
The Guardian
Європейський Союз
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки
Лондон