Які електромобілі обирають українці: найпопулярніші моделі

$44.860.0550.930.05
ukenru
09:17 • 1924 перегляди
Під час рейсу побилися пілоти українського та російського походження - що відомо про інцидент на борту Flydubai Video
08:44 • 4450 перегляди
Основною ціллю російського удару були об'єкти енергетики у Києві та області - Зеленський Video
07:45 • 8168 перегляди
Година повітряної тривоги коштує Україні $45 мільйонів - Мінекономіки
Ексклюзив
06:35 • 19346 перегляди
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
05:16 • 15068 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів
30 вересня, 02:27 • 28740 перегляди
Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ
30 вересня, 01:26 • 31247 перегляди
Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі
30 вересня, 00:27 • 24615 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням
29 вересня, 22:52 • 24153 перегляди
Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль
29 вересня, 21:23 • 23966 перегляди
Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.9м/с
52%
764мм
Популярнi новини
Парламент Словаччини звільнив міністра, коаліція Фіцо під загрозою29 вересня, 23:56 • 19051 перегляди
50 країн і чотири організації пообіцяли сприяти поверненню додому депортованих українських дітей30 вересня, 00:55 • 16728 перегляди
Трамп назвав Кім Чен Ина другом і визнав ядерні потужності КНДРVideo30 вересня, 01:56 • 10386 перегляди
Що святкують 30 вересня в Україні та світі30 вересня, 02:58 • 5316 перегляди
Унаслідок нічної атаки на Київ загинуло дві людини, постраждали четверо04:02 • 9514 перегляди
Публікації
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
Ексклюзив
06:35 • 19370 перегляди
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв29 вересня, 16:32 • 48555 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми29 вересня, 16:13 • 54443 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo29 вересня, 14:38 • 43741 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto29 вересня, 12:47 • 51730 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Марченко
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Крим
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 31175 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 37779 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 41170 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 48680 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 50274 перегляди
Актуальне
Опалення
The Guardian
Техніка
Tesla Model Y
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Які електромобілі обирають українці: найпопулярніші моделі

Київ • УНН

 • 1788 перегляди

За січень–серпень українці придбали 22,2 тисячі електромобілів, з них 18,5 тисячі — вживані. Серед нових лідирують BYD і ZEEKR.

Які електромобілі обирають українці: найпопулярніші моделі

Із січня по серпень цього року український парк легкових автомобілів поповнили 22,2 тисячі електромобілів. Більшість із них були з пробігом. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", передає УНН.

Деталі

За даними Укравтопрому, із 22,2 тисячі електромобілів, 3,7 тисячі були новими, а ще 18,5 тисячі - вживаних.

Серед нових електромобілів найбільше українці обирали моделі BYD та ZEEKR.

До п’ятірки найпопулярніших серед нових увійшли:

  • BYD Sea Lion 06 EV - 534 авто;
    • BYD Leopard 3 - 493;
      • ZEEKR 001 - 311;
        • VOLKSWAGEN ID.UNYX - 271;
          • ZEEKR 7X - 244.

            Водночас, серед вживаних електромобілів лідерами стали моделі Tesla та Nissan.

            До топ-5 серед електрокарів з пробігом увійшли:

            • TESLA Model Y - 2471 автівок;
              • NISSAN Leaf - 2429;
                • TESLA Model 3 - 2291;
                  • CHEVROLET Bolt - 1021;
                    • KIA Niro EV - 831.

                      Нагадаємо

                      У серпні українці придбали майже 4,7 тис. вживаних авто зі США, на 8% менше за рік. Найпопулярнішими стали Tesla Model Y і Model 3.

                      Алла Кіосак

                      СуспільствоЕкономікаАвто
                      Tesla Model Y
                      Сполучені Штати Америки
                      Україна