Які електромобілі обирають українці: найпопулярніші моделі
Київ • УНН
За січень–серпень українці придбали 22,2 тисячі електромобілів, з них 18,5 тисячі — вживані. Серед нових лідирують BYD і ZEEKR.
Із січня по серпень цього року український парк легкових автомобілів поповнили 22,2 тисячі електромобілів. Більшість із них були з пробігом. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", передає УНН.
Деталі
За даними Укравтопрому, із 22,2 тисячі електромобілів, 3,7 тисячі були новими, а ще 18,5 тисячі - вживаних.
Серед нових електромобілів найбільше українці обирали моделі BYD та ZEEKR.
До п’ятірки найпопулярніших серед нових увійшли:
- BYD Sea Lion 06 EV - 534 авто;
- BYD Leopard 3 - 493;
- ZEEKR 001 - 311;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 271;
- ZEEKR 7X - 244.
Водночас, серед вживаних електромобілів лідерами стали моделі Tesla та Nissan.
До топ-5 серед електрокарів з пробігом увійшли:
- TESLA Model Y - 2471 автівок;
- NISSAN Leaf - 2429;
- TESLA Model 3 - 2291;
- CHEVROLET Bolt - 1021;
- KIA Niro EV - 831.
Нагадаємо
У серпні українці придбали майже 4,7 тис. вживаних авто зі США, на 8% менше за рік. Найпопулярнішими стали Tesla Model Y і Model 3.