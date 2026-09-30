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путін приховує від росіян реальний стан економіки рф - ЦПД

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Указ путіна обмежив публікацію даних про переробку, продаж нафти та учасників угод. Рішення ухвалили на тлі дефіциту бензину й ударів по НПЗ.

путін приховує від росіян реальний стан економіки рф - ЦПД

російський диктатор володимир путін своїм указом обмежив доступ росіян до інформації про нафтовий сектор країни. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, зокрема, путін заборонив публікувати дані про переробку та продаж нафти, а також будь-яку інформацію про учасників угод. Таке рішення пояснюється як відповідь на "недружні дії США та іноземних країн, що примкнули до них".

Насправді головна мета цього рішення путіна - приховати від власних громадян реальний стан російської економіки, щоб ніякі дані не псували картинку "зростання і процвітання", яку нав’язує росіянам державна пропаганда

- йдеться у статті.

Вказується, що на п’ятий рік війни на тлі падіння рівня життя та "бензинової кризи" пропаганді рф стає все складніше переконувати росіян, що "санкції лише посилили російську економіку", а далекобійні українські удари не мають "критичних наслідків".

"Заборонивши публікувати дані про нафтову галузь, яка є головним маркером стану економіки рф, кремль просто підміняє реальність вигадками пропаганди", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

російська влада доручила підготувати сценарії на випадок подальшого погіршення ситуації на паливному ринку, зокрема передбачити збільшення виробництва та коригування імпорту нафтопродуктів. Це відбувається на тлі дефіциту бензину та наслідків українських ударів по російських НПЗ.

У росії на половині АЗС немає бензину після ударів по НПЗ - ЗМІ18.09.26, 03:16 • 5944 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаСвіт
російська пропаганда
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Володимир Путін