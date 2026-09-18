У росії на половині АЗС немає бензину після ударів по НПЗ - ЗМІ

Після українських ударів по російських НПЗ у серпні та вересні дефіцит палива в рф знову посилився. Про це повідомляє "Нова газета Європа" з посиланням на дані сервісу gdebenzin, інформує УНН.

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Зазначається, що бензину А-95 зараз немає на 53% АЗС у великих російських містах, А-92 - на 45%. При цьому майже на кожній четвертій заправці за останній тиждень утворювалися черги, а на кожній десятій запровадили обмеження на продаж.

З кінця липня та до другої половини серпня заправок з чергами було від 9% до 19% (за винятком двох днів, 12 та 14 серпня). Але, починаючи з 19 серпня і аж до 14 вересня, цей показник уже вийшов на діапазон від 20% до 27%. А частка заправок із лімітами продажів за останній тиждень вийшла на рівень 11-12%. Середній показник серпня - 3,2% - йдеться у статті.

Автори вказують, що, за прогнозами учасників ринку, всі ці проблеми неминуче виллються в подальше зростання цін, навіть якщо уявити, що завтра удари по російських НПЗ припиняться. При цьому на 15 вересня порівняно з груднем 2025 року бензин у середньому по росії подорожчав на 21%, а дизпаливо - на 15,5%.

У виробників палива немає іншого варіанту, окрім як піднімати ціни, тому що у них збільшилися витрати і потрібне джерело, щоб компенсувати втрати - констатував головний аналітик трейдерської компанії "Пролеум" Андрій Дяченко.

Нагадаємо

У ленінградській області рф на тлі дефіциту пального запроваджують єдиний ліміт – не більше 30 літрів бензину за одну заправку. Обмеження діятиме до 1 жовтня.

У петербурзі через дефіцит пального утворилися 2-кілометрові черги до АЗС