У ленінградській області через дефіцит бензину запроваджують ліміт - 30 літрів на одну заправку

У ленінградській області рф на тлі дефіциту пального запроваджують єдиний ліміт – не більше 30 літрів бензину за одну заправку. Обмеження діятиме до 1 жовтня, повідомив губернатор регіону олександр дрозденко, пише УНН.

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За його словами, ситуація з бензином АІ-92 поступово стабілізується, тоді як АІ-95 на ринку залишається менше, ніж зазвичай. Водночас перебоїв із дизельним пальним влада наразі не фіксує.

У петербурзі через дефіцит пального утворилися 2-кілометрові черги до АЗС

Близько 20% невеликих і приватних АЗС у регіоні вже призупинили роботу через неможливість закупити необхідні обсяги пального на біржі.

Влада готує додаткові обмеження

Нафтові компанії запропонували встановити єдиний ліміт на всіх АЗС – 30 літрів за одну заправку. Це тимчасовий захід, до 1 жовтня – заявив дрозденко.

Від запровадження талонів і QR-кодів для населення влада поки відмовилася. Також у резерві залишається система "парний-непарний", за якої можливість заправитися залежатиме від певних днів. Медичний і пожежний транспорт, шкільні автобуси та аварійні служби заправлятимуть поза чергою.

Новий виток паливних проблем у санкт-петербурзі та ленінградській області почався після атаки наприкінці серпня на Кірішський НПЗ – один із найбільших у росії. З 2 вересня підприємство зупинило роботу.

Після атак українських БПЛА на НПЗ, виробництво бензину в рф скоротилось до 70% від загальної потреби - ЗМІ