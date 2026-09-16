У ленінградській області через дефіцит бензину запроваджують ліміт - 30 літрів на одну заправку
Київ • УНН
Через дефіцит бензину в регіоні запровадили ліміт 30 літрів на одну заправку до 1 жовтня. Близько 20% АЗС зупинили роботу.
У ленінградській області рф на тлі дефіциту пального запроваджують єдиний ліміт – не більше 30 літрів бензину за одну заправку. Обмеження діятиме до 1 жовтня, повідомив губернатор регіону олександр дрозденко, пише УНН.
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За його словами, ситуація з бензином АІ-92 поступово стабілізується, тоді як АІ-95 на ринку залишається менше, ніж зазвичай. Водночас перебоїв із дизельним пальним влада наразі не фіксує.
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Влада готує додаткові обмеження
Нафтові компанії запропонували встановити єдиний ліміт на всіх АЗС – 30 літрів за одну заправку. Це тимчасовий захід, до 1 жовтня
Від запровадження талонів і QR-кодів для населення влада поки відмовилася. Також у резерві залишається система "парний-непарний", за якої можливість заправитися залежатиме від певних днів. Медичний і пожежний транспорт, шкільні автобуси та аварійні служби заправлятимуть поза чергою.
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