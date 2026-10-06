Дзвонять "з поліції" і просять гроші за родича: кіберполіція попередила про схему шахраїв

В Україні активізувалася поширена шахрайська схема "родич у біді", у якій зловмисники телефонують громадянам, представляються працівниками поліції та повідомляють про нібито затримання їхнього родича. Про це інформує Департамент кіберполіції Нацполіції України, пише УНН.

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Зазначається, що під час розмови шахраї можуть розповідати, що родич нібито потрапив до поліції через ДТП, бійку чи іншу вигадану ситуацію, а для "вирішення питання" без кримінальної відповідальності потрібні гроші.

Надалі зловмисники можуть вимагати терміново переказати кошти на вказаний ними рахунок, передати готівку через кур’єра чи таксиста або особисто зустрітися з підставною особою -йдеться у повідомленні.

Вказується, що водночас шахраї можуть використовувати й інший сценарій: повідомляти людині, що їй самій нібито загрожує кримінальна відповідальність через певні дії, придбання товарів чи інші вигадані обставини. При цьому для "уникнення відповідальності" вони вимагають переказати кошти або виконати інші інструкції.

Насправді ніякого затримання чи початку кримінального провадження може не існувати. Мета таких дзвінків - налякати людину та змусити її діяти поспіхом, не перевіряючи отриману інформацію - попереджають правоохоронці.

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Вони наголошують, що щоб підвищити довіру, шахраї можуть називати ім’я та прізвище родича, його адресу або інші персональні дані - як вигадані, так і справжні. Також вони можуть представлятися працівниками поліції, називати вигадані або реальні назви підрозділів, адреси чи інші деталі, покликані підтвердити правдивість їхньої історії. Водночас наявність таких відомостей сама по собі не підтверджує, що телефонує справжній правоохоронець.

Якщо вам повідомили про нібито затримання родича, не поспішайте передавати чи переказувати гроші. Припиніть розмову та самостійно зв’яжіться з близькою людиною або іншими родичами, щоб перевірити інформацію. За необхідності зверніться до поліції за номером 102, повідомте про підозрілий дзвінок - радять у кіберполіції.

Там закликають не передавати незнайомцям реквізити банківських карток, коди з SMS, паролі та інші конфіденційні дані. Якщо ж ви вже віддали кошти шахраям або розкрили їм банківську інформацію, якнайшвидше зверніться до банку та кіберполіції або за номерами 102 чи 112.

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