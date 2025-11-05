Маскуються під працівників МВС: кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему
Київ • УНН
Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему в соцмережах, де зловмисники під виглядом працівників МВС пропонують послуги та зникають після передоплати. МВС ніколи не приймає оплату на приватні рахунки, а всі послуги надаються через офіційні сервіси.
В Кіберполіції повідомили, що в соціальних мережах почали діяти шахраї, які маскуються під співробітників Міністерства внутрішніх справ. Вони пропонують громадянам певні платні послуги та зникають, коли отримують переоплату, пише УНН з посиланням на Кіберполіцію.
Деталі
Головний сервісний центр МВС спільно з Кіберполіцією застерігають: у соцмережах активізувались шахраї, які під виглядом "працівників МВС" пропонують допомогу в реєстрації авто, отриманні чи заміні посвідчення водія або записі до черги. Вони переконливо спілкуються у приватних чатах і вимагають передоплату на особисті банківські картки. Після отримання грошей – зникають
Пам’ятайте:
- МВС ніколи не приймає оплату на приватні рахунки;
- усі послуги надаються лише через hsc.gov.ua, «Дію» або «Кабінет водія»;
- офіційні сторінки ГСЦ МВС мають верифікацію.
Доповнення
Головний сервісний центр МВС та кіберполіція попереджають українців: у мережі шахраї продають "фейкові" автомобілі із підробленими документами та з хитрими схемами, щоб обдурити потенційних покупців.
Кіберполіція та Пенсійний фонд України попереджають громадян про поширення фейкових повідомлень про нібито зміни правил нарахування пенсій з 1 вересня.