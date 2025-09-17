$41.180.06
12:33 • 7078 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 23835 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 27516 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 33167 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 34969 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 95370 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 113576 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53053 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62034 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 101762 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Шахраї продають "фейкові" авто онлайн: кіберполіція попереджає про нову схему обману

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС попереджають про шахрайські схеми продажу "фейкових" автомобілів. Зловмисники пропонують привабливі ціни та підроблені документи, вимагаючи швидкої оплати за неіснуючі авто.

Шахраї продають "фейкові" авто онлайн: кіберполіція попереджає про нову схему обману

Головний сервісний центр МВС та кіберполіція попереджають українців: у мережі шахраї продають "фейкові" автомобілі із підробленими документами та з хитрими схемами, щоб обдурити потенційних покупців. Про це інформує Кіберполіція, пише УНН.

Деталі

За інформацією правоохоронців, зловмисники створюють оголошення про швидкий продаж автомобіля на вигідних умовах. У таких оголошеннях часто повідомляється, що автомобіль нібито вже перебуває у сервісному центрі МВС, або ж очікує розмитнення. Як правило, ціна на такі машини досить приваблива.   

Щоб переконати потенційних покупців, шахраї демонструють підроблені документи – копії техпаспортів чи довідок сервісних центрів МВС – і стверджують, що автомобіль можна забрати одразу після оплати.

СБУ та Нацполіція викрили фонд, що крав пожертви на ЗСУ: організатором виявився рецидивіст17.09.25, 15:22 • 1160 переглядiв

Часто такі аферисти використовують чутливі для суспільства теми, наприклад, повідомляють, що необхідно швидко викупити автомобіль для військових. В таких випадках вони просять якнайшвидше переказувати кошти за авто. Насправді транспортного засобу не існує, а гроші вони привласнюють.

Щоб уберегтися від таких аферистів Кіберполіція радить звертати увагу на таке: 

  • у сервісних центрах МВС не зберігаються автомобілі, що очікують на оформлення – усі послуги надаються лише за особистої присутності власника або його офіційного представника.
    • копії документів чи фото довідок, надіслані незнайомцями у месенджері, не гарантують їх справжність.
      • не переказуйте гроші за авто, яке не бачили особисто, та перевіряйте продавця й транспорт через офіційні реєстри.

        Детальніше про схеми шахраїв та правила безпеки можна дізнатися на сайті Кіберполіції.

        Справ щодо шахрайства поменшало в півтора рази: які регіони в лідерах15.09.25, 10:59 • 2883 перегляди

        Степан Гафтко

