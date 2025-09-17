Шахраї продають "фейкові" авто онлайн: кіберполіція попереджає про нову схему обману
Київ • УНН
Кіберполіція та Головний сервісний центр МВС попереджають про шахрайські схеми продажу "фейкових" автомобілів. Зловмисники пропонують привабливі ціни та підроблені документи, вимагаючи швидкої оплати за неіснуючі авто.
Головний сервісний центр МВС та кіберполіція попереджають українців: у мережі шахраї продають "фейкові" автомобілі із підробленими документами та з хитрими схемами, щоб обдурити потенційних покупців. Про це інформує Кіберполіція, пише УНН.
Деталі
За інформацією правоохоронців, зловмисники створюють оголошення про швидкий продаж автомобіля на вигідних умовах. У таких оголошеннях часто повідомляється, що автомобіль нібито вже перебуває у сервісному центрі МВС, або ж очікує розмитнення. Як правило, ціна на такі машини досить приваблива.
Щоб переконати потенційних покупців, шахраї демонструють підроблені документи – копії техпаспортів чи довідок сервісних центрів МВС – і стверджують, що автомобіль можна забрати одразу після оплати.
Часто такі аферисти використовують чутливі для суспільства теми, наприклад, повідомляють, що необхідно швидко викупити автомобіль для військових. В таких випадках вони просять якнайшвидше переказувати кошти за авто. Насправді транспортного засобу не існує, а гроші вони привласнюють.
Щоб уберегтися від таких аферистів Кіберполіція радить звертати увагу на таке:
- у сервісних центрах МВС не зберігаються автомобілі, що очікують на оформлення – усі послуги надаються лише за особистої присутності власника або його офіційного представника.
- копії документів чи фото довідок, надіслані незнайомцями у месенджері, не гарантують їх справжність.
- не переказуйте гроші за авто, яке не бачили особисто, та перевіряйте продавця й транспорт через офіційні реєстри.
Детальніше про схеми шахраїв та правила безпеки можна дізнатися на сайті Кіберполіції.
