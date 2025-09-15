Справ щодо шахрайства поменшало в півтора рази: які регіони в лідерах
Київ • УНН
З січня по серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 599 кримінальних справ щодо шахрайства, що у 1,5 раза менше, ніж торік. До суду направлено лише 21% справ, а найбільше звернень зареєстровано в Києві.
Кількість справ щодо шахрайства в Україні за вісім місяців 205 року зменшилася в 1,5 рази проти торішнього показника - до майже 36 тисяч, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.
35 599 кримінальних справ щодо шахрайства зафіксовано з січня по серпень 2025 року в Україні. Це у 1,5 раза менше, ніж за такий самий період торік. Водночас це все одно у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної
Деталі
Як зазначається, у середньому щомісяця реєструється близько 4,5 тисячі нових справ щодо шахрайства. Для порівняння, у рекордному 2023 році цей показник перевищував 7 тисяч, а з травня по серпень сягав понад 8 тисяч проваджень щомісяця. Відтоді динаміка має тенденцію до поступового спаду.
Однак, до судового розгляду доходить лише частина від всіх справ. Цього року підозри вручили у 9 тисячах проваджень, тоді як направлено до суду – 7,6 тисячі справ, що становить лише 21% від загальної кількості. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, тоді як у 2022-2023 роках він падав до 18%.
Найбільше звернень щодо шахрайства цього року зафіксували у Києві, а саме - 4882 справи. На другому місці Дніпропетровська область (3511 проваджень), а третє посідає Харківщина (2671 справа). Найменше звернень – на Івано-Франківщині, де відкрито близько 700 проваджень.
Загалом кількість шахрайств цього року зменшилася на третину порівняно з минулим роком.
Темпи зниження показників у регіонах суттєво відрізняються. Наприклад, у Хмельницькій області падіння кількості таких справ становить лише 1%, тоді як у Дніпропетровській та Чернівецькій кількість шахрайств скоротилася більш ніж на 40%. Натомість, у порівнянні з 2021 роком, у Житомирській області кількість справ зросла у понад чотири рази, а на Закарпатті - утричі.
