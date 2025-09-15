Справ щодо шахрайства поменшало в півтора рази: які регіони в лідерах

$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 13345 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 14184 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 17032 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 24843 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 49228 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 69273 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 103849 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86149 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84337 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46859 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинки
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 13353 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
Дональд Трамп
Кая Каллас
Руслан Кравченко
Кім Чен Ин
Іван Федоров
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Румунія
Державний кордон України
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

Справ щодо шахрайства поменшало в півтора рази: які регіони в лідерах

Київ • УНН

 • 788 перегляди

З січня по серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 599 кримінальних справ щодо шахрайства, що у 1,5 раза менше, ніж торік. До суду направлено лише 21% справ, а найбільше звернень зареєстровано в Києві.

Справ щодо шахрайства поменшало в півтора рази: які регіони в лідерах

Кількість справ щодо шахрайства в Україні за вісім місяців 205 року зменшилася в 1,5 рази проти торішнього показника - до майже 36 тисяч, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

35 599 кримінальних справ щодо шахрайства зафіксовано з січня по серпень 2025 року в Україні. Це у 1,5 раза менше, ніж за такий самий період торік. Водночас це все одно у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної

- зазначається у повідомленні Опендатабот з посиланням на дані ГПУ.

Деталі

Як зазначається, у середньому щомісяця реєструється близько 4,5 тисячі нових справ щодо шахрайства. Для порівняння, у рекордному 2023 році цей показник перевищував 7 тисяч, а з травня по серпень сягав понад 8 тисяч проваджень щомісяця. Відтоді динаміка має тенденцію до поступового спаду.

Однак, до судового розгляду доходить лише частина від всіх справ. Цього року підозри вручили у 9 тисячах проваджень, тоді як направлено до суду – 7,6 тисячі справ, що становить лише 21% від загальної кількості. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, тоді як у 2022-2023 роках він падав до 18%.

Завершено слідство у справі нардепа Шевченка, якого звинувачують у шахрайстві на понад 14 млн грн - ОГП12.09.25, 14:51 • 6713 переглядiв

Найбільше звернень щодо шахрайства цього року зафіксували у Києві, а саме - 4882 справи. На другому місці Дніпропетровська область (3511 проваджень), а третє посідає Харківщина (2671 справа). Найменше звернень – на Івано-Франківщині, де відкрито близько 700 проваджень.

Загалом кількість шахрайств цього року зменшилася на третину порівняно з минулим роком.

Темпи зниження показників у регіонах суттєво відрізняються. Наприклад, у Хмельницькій області падіння кількості таких справ становить лише 1%, тоді як у Дніпропетровській та Чернівецькій кількість шахрайств скоротилася більш ніж на 40%. Натомість, у порівнянні з 2021 роком, у Житомирській області кількість справ зросла у понад чотири рази, а на Закарпатті - утричі.

Провели масштабну операцію в двох країнах: правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн грн04.09.25, 15:06 • 3778 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Чернівецька область
Хмельницька область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Харківська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Україна
Київ