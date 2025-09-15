Количество дел о мошенничестве сократилось в полтора раза: какие регионы в лидерах

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
05:44 • 12529 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 13319 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 16429 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 24240 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 48589 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 69050 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 103648 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85997 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84204 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46769 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярные новости
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 12895 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 13387 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 7240 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО02:59 • 10664 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 11972 просмотра
публикации
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 98 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 12524 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 14970 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 93413 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 65637 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Радослав Сикорский
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Польша
Румыния
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 404 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 2130 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 21050 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 27802 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 76764 просмотра
Актуальное
Старлинк
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс
FAB-250

Количество дел о мошенничестве сократилось в полтора раза: какие регионы в лидерах

Киев • УНН

 • 598 просмотра

С января по август 2025 года в Украине зафиксировано 35 599 уголовных дел о мошенничестве, что в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году. В суд направлено лишь 21% дел, а больше всего обращений зарегистрировано в Киеве.

Количество дел о мошенничестве сократилось в полтора раза: какие регионы в лидерах

Количество дел о мошенничестве в Украине за восемь месяцев 2025 года уменьшилось в 1,5 раза по сравнению с прошлогодним показателем - до почти 36 тысяч, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

35 599 уголовных дел о мошенничестве зафиксировано с января по август 2025 года в Украине. Это в 1,5 раза меньше, чем за такой же период в прошлом году. В то же время это все равно в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной

- отмечается в сообщении Опендатабот со ссылкой на данные ГПУ.

Детали

Как отмечается, в среднем ежемесячно регистрируется около 4,5 тысячи новых дел о мошенничестве. Для сравнения, в рекордном 2023 году этот показатель превышал 7 тысяч, а с мая по август достигал более 8 тысяч производств ежемесячно. С тех пор динамика имеет тенденцию к постепенному спаду.

Однако, до судебного разбирательства доходит лишь часть от всех дел. В этом году подозрения вручили в 9 тысячах производств, тогда как направлено в суд – 7,6 тысячи дел, что составляет лишь 21% от общего количества. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 30%, тогда как в 2022-2023 годах он падал до 18%.

Завершено следствие по делу нардепа Шевченко, которого обвиняют в мошенничестве на более чем 14 млн грн - ОГП12.09.25, 14:51 • 6713 просмотров

Больше всего обращений по мошенничеству в этом году зафиксировали в Киеве, а именно - 4882 дела. На втором месте Днепропетровская область (3511 производств), а третье занимает Харьковщина (2671 дело). Меньше всего обращений – на Ивано-Франковщине, где открыто около 700 производств.

В целом количество мошенничеств в этом году уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом.

Темпы снижения показателей в регионах существенно отличаются. Например, в Хмельницкой области падение количества таких дел составляет лишь 1%, тогда как в Днепропетровской и Черновицкой количество мошенничеств сократилось более чем на 40%. Зато, по сравнению с 2021 годом, в Житомирской области количество дел выросло более чем в четыре раза, а на Закарпатье - втрое.

Проведена масштабная операция в двух странах: правоохранители разоблачили мошенников, обманувших военных ВСУ на более чем 1 млн грн04.09.25, 15:06 • 3778 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Черновицкая область
Хмельницкая область
Ивано-Франковская область
Житомирская область
Харьковская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Украина
Киев