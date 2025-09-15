Количество дел о мошенничестве сократилось в полтора раза: какие регионы в лидерах

Количество дел о мошенничестве в Украине за восемь месяцев 2025 года уменьшилось в 1,5 раза по сравнению с прошлогодним показателем - до почти 36 тысяч, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

35 599 уголовных дел о мошенничестве зафиксировано с января по август 2025 года в Украине. Это в 1,5 раза меньше, чем за такой же период в прошлом году. В то же время это все равно в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной - отмечается в сообщении Опендатабот со ссылкой на данные ГПУ.

Детали

Как отмечается, в среднем ежемесячно регистрируется около 4,5 тысячи новых дел о мошенничестве. Для сравнения, в рекордном 2023 году этот показатель превышал 7 тысяч, а с мая по август достигал более 8 тысяч производств ежемесячно. С тех пор динамика имеет тенденцию к постепенному спаду.

Однако, до судебного разбирательства доходит лишь часть от всех дел. В этом году подозрения вручили в 9 тысячах производств, тогда как направлено в суд – 7,6 тысячи дел, что составляет лишь 21% от общего количества. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 30%, тогда как в 2022-2023 годах он падал до 18%.

Больше всего обращений по мошенничеству в этом году зафиксировали в Киеве, а именно - 4882 дела. На втором месте Днепропетровская область (3511 производств), а третье занимает Харьковщина (2671 дело). Меньше всего обращений – на Ивано-Франковщине, где открыто около 700 производств.

В целом количество мошенничеств в этом году уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом.

Темпы снижения показателей в регионах существенно отличаются. Например, в Хмельницкой области падение количества таких дел составляет лишь 1%, тогда как в Днепропетровской и Черновицкой количество мошенничеств сократилось более чем на 40%. Зато, по сравнению с 2021 годом, в Житомирской области количество дел выросло более чем в четыре раза, а на Закарпатье - втрое.

