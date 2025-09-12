$41.310.10
Эксклюзив
11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Завершено следствие по делу нардепа Шевченко, которого обвиняют в мошенничестве на более чем 14 млн грн - ОГП

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Офис Генпрокурора завершил расследование в отношении нардепа Евгения Шевченко, подозреваемого в мошенничестве на 14,5 млн грн. Он организовал схему с фиктивными юридическими услугами через своего сына, используя политические связи с беларусью.

Завершено следствие по делу нардепа Шевченко, которого обвиняют в мошенничестве на более чем 14 млн грн - ОГП

Офис Генерального прокурора сообщил о завершении досудебного расследования в отношении народного депутата Евгения Шевченко, которого подозревают в масштабной схеме мошенничества с использованием политических связей и фиктивных услуг. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в 2021 году народный избранник, используя свои связи с политическим руководством республики беларусь, организовал заключение договора на поставку минеральных удобрений между отдельными субъектами хозяйствования. Действуя в сговоре с неустановленными лицами, он предоставил компаниям-поставщикам ложную информацию о якобы отказе белорусской железной дороги согласовать перевозку из-за несоответствия вагонов-цистерн

- сообщили в ОГП.

Решить "проблемы" парламентарий предложил через заключение договора о юридических услугах с конкретным предпринимателем - его собственным сыном. С декабря 2021-го по февраль 2022-го на счет ФОПа было перечислено 14,5 млн грн за услуги, которые фактически не предоставлялись. Таким образом, по версии следствия, депутат завладел чужими средствами в особо крупных размерах путем обмана.

По данным УНН, речь идет об обществе "Агрохимическая компания Бастион", которая принадлежит предпринимателю из Тернопольщины. 

Сейчас стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления. После завершения этой процедуры обвинительный акт передадут в суд, где дело будут рассматривать по существу. Если вина будет доказана, Шевченко грозит наказание по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Народному депутату Евгению Шевченко сообщено о подозрении в мошенничестве. Он завладел 14,5 млн грн, обманом заставив компанию перечислить средства за якобы юридические услуги, которые не предоставлялись.

Ранее УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о возможных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко.

В ноябре 2024 года Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене. По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора.

Степан Гафтко

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Беларусь
Александр Кубраков
Генеральный прокурор Украины