Нардепу Шевченку оголосили нову підозру у шахрайстві на 14,5 млн грн
Київ • УНН
Народному депутату Євгену Шевченку повідомлено про підозру у шахрайстві. Він заволодів 14,5 млн грн, обманом змусивши компанію перерахувати кошти за нібито юридичні послуги, які не надавалися.
Народному депутату Євгену Шевченку повідомлено про нову підозру - тепер до статті про посібництво державі-агресору, додалася підозра у шахрайстві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру народному депутату України ІХ скликання за ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство
За даними слідства, нардеп в 2021 році, через зв’язки з політичним керівництвом білорусі, організував укладення договору поставки мінеральних добрив між окремими суб’єктами господарювання. Цього ж року, діючи в змові, з наразі невстановленими особами, повідомив компаніям-постачальникам міндобрив завідомо неправдиву інформацію проте, що Білоруська залізниця не погоджує перевезення вантажу через невідповідність вагонів-цистерн, вказали в ОГП.
Депутат пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання та отримати погодження від білоруської сторони. Для цього, підозрюваний вимагав від компанії укласти договір про надання правової допомоги з конкретною особою – фізичним підприємцем, який був його сином.
За даними УНН, мова йде про товариство "Агрохімічна компанія Бастіон", яка належить підприємцеві з Тернопільщини.
Відтак, з грудня 2021 до лютого 2022 на рахунок цього ФОПа юридична компанія перерахувала 14,5 млн грн за нібито надані юридичні послуги, які насправді не надавалися. Таким чином, народний депутат України заволодів коштами в особливо великих розмірах шляхом обману.
Як повідомляється, у межах розслідування кримінального провадження перевіряються факти причетності до зазначеного злочину колишнього міністра інфраструктури України.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється ГСУ ДБР, за оперативного супроводу СБУ.
Доповнення
Сьогодні УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляв, що співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі щодо можливих шахрайських дій народного депутата Євгенія Шевченка.
Нагадаємо
В листопаді 2024 року Євгенію Шевченку оголосили підозру в державній зраді. За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора. Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи різні форми маніпуляцій, він озвучував викривлені факти про зовнішній і внутрішній політичний курс України, впливаючи на свідомість та думку громадян.