Нардепу Шевченку оголосили нову підозру у шахрайстві на 14,5 млн грн

Народному депутату Євгену Шевченку повідомлено про нову підозру - тепер до статті про посібництво державі-агресору, додалася підозра у шахрайстві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, нардеп в 2021 році, через зв’язки з політичним керівництвом білорусі, організував укладення договору поставки мінеральних добрив між окремими суб’єктами господарювання. Цього ж року, діючи в змові, з наразі невстановленими особами, повідомив компаніям-постачальникам міндобрив завідомо неправдиву інформацію проте, що Білоруська залізниця не погоджує перевезення вантажу через невідповідність вагонів-цистерн, вказали в ОГП.

Депутат пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання та отримати погодження від білоруської сторони. Для цього, підозрюваний вимагав від компанії укласти договір про надання правової допомоги з конкретною особою – фізичним підприємцем, який був його сином.

За даними УНН, мова йде про товариство "Агрохімічна компанія Бастіон", яка належить підприємцеві з Тернопільщини.

Відтак, з грудня 2021 до лютого 2022 на рахунок цього ФОПа юридична компанія перерахувала 14,5 млн грн за нібито надані юридичні послуги, які насправді не надавалися. Таким чином, народний депутат України заволодів коштами в особливо великих розмірах шляхом обману.