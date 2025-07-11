До ексміністра Кубракова прийшли з обшуками - джерело

Співробітники Державного бюро розслідувань у п’ятницю, 11 липня, проводять обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі щодо можливих шахрайських дій народного депутата Євгенія Шевченка. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Вранці 11 липня слідчі ДБР проводять обшуки у в ексміністра інфраструктури Олександра Кубракова. Слідчі дії здійснюються в межах розслідування щодо ймовірного шахрайства з боку нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в державній зраді.

Повідомляється, що Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн грн, нібито, на закупівлю добрив у білорусі. Сприяти йому у реалізації цього задуму міг колишній міністр інфраструктури Кубраков.

Не тільки на Чернівецькій: обшуки проводяться також на Волинській та Одеській митницях