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Не тільки на Чернівецькій: обшуки проводяться також на Волинській та Одеській митницях

Київ • УНН

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Обшуки проходять на Чернівецькій, Волинській та Одеській митницях. Слідство підозрює сприяння незаконному вивезенню фальсифікованих сигарет до Румунії під виглядом інших вантажів.

Не тільки на Чернівецькій: обшуки проводяться також на Волинській та Одеській митницях

Обшуки проводяться також на Волинській та Одеській митницях, а не лише на Чернівецькій, де за даними слідства, службовці сприяли незаконному вивезенню фальсифікованих сигарет до Румунії, маскуючи їх під інші вантажі, пише УНН із посиланням на джерела.

Деталі

Як стало відомо УНН, на Волинській та Одеській митницях також проводяться обшуки.

Доповнення

В офісі та помешканні керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова та інших працівників проводяться обшуки.

За інформацією УНН, йдеться про справу щодо контрабанди незаконно виготовлених сигарет, які, за даними слідства, вивозились до Румунії при повному сприянні керівництва та співробітників Чернівецької митниці. При цьому незаконні перевезення маскувалися під виглядом інших вантажів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Чернівецька область
Одеська область
Волинська область
Румунія
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