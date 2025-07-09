Не только на Черновицкой: обыски проводятся также на Волынской и Одесской таможнях

Обыски проводятся также на Волынской и Одесской таможнях, а не только на Черновицкой, где, по данным следствия, служащие способствовали незаконному вывозу фальсифицированных сигарет в Румынию, маскируя их под другие грузы, пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как стало известно УНН, на Волынской и Одесской таможнях также проводятся обыски.

Дополнение

В офисе и помещении руководителя Черновицкой таможни Юрия Герасимова и других работников проводятся обыски.

По информации УНН, речь идет о деле о контрабанде незаконно изготовленных сигарет, которые, по данным следствия, вывозились в Румынию при полном содействии руководства и сотрудников Черновицкой таможни. При этом незаконные перевозки маскировались под видом других грузов.