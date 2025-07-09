На Чернівецькій митниці проводяться обшуки: що відомо

В офісі та помешканні керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова та інших працівників проводяться обшуки. За версією слідства, посадовці сприяли контрабанді незаконно виготовлених сигарет до Румунії, маскуючи їх під інші вантажі. Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела.

Деталі

Як стало відомо, БЕБ проводить обшуки на Чернівецькій митниці, включно із кабінетом та квартирою керівника митниці Юрія Герасимова та інших співробітників.

За інформацією УНН, ідеться про справу щодо контрабанди незаконно виготовлених сигарет, які, за даними слідства, вивозились до Румунії при повному сприянні керівництва та співробітників Чернівецької митниці. При цьому незаконні перевезення маскувалися під виглядом інших вантажів.

Доповнення

У грудні виконувача обов'язків начальника Чернівецької митниці було звільнено за ймовірне сприяння контрабанді електронних сигарет на суму понад 40 мільйонів гривень. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 17 посадовців, а також порушено кримінальні справи.