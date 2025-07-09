На Черновицкой таможне проводятся обыски: что известно

В офисе и квартире руководителя Черновицкой таможни Юрия Герасимова и других сотрудников проводятся обыски. По версии следствия, должностные лица способствовали контрабанде незаконно изготовленных сигарет в Румынию, маскируя их под другие грузы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как стало известно, БЭБ проводит обыски на Черновицкой таможне, включая кабинет и квартиру руководителя таможни Юрия Герасимова и других сотрудников.

По информации УНН, речь идет о деле по контрабанде незаконно изготовленных сигарет, которые, по данным следствия, вывозились в Румынию при полном содействии руководства и сотрудников Черновицкой таможни. При этом незаконные перевозки маскировались под видом других грузов.

Дополнение

В декабре исполняющий обязанности начальника Черновицкой таможни был уволен за вероятное содействие контрабанде электронных сигарет на сумму более 40 миллионов гривен. К дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц, а также возбуждены уголовные дела.