К экс-министру Кубракову пришли с обысками - источник

Сотрудники Государственного бюро расследований в пятницу, 11 июля, проводят обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о возможных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детали

Утром 11 июля следователи ГБР проводят обыски у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова. Следственные действия осуществляются в рамках расследования относительно вероятного мошенничества со стороны нардепа Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в государственной измене.

Сообщается, что Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн, якобы, на закупку удобрений в беларуси. Способствовать ему в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры Кубраков.

Не только на Черновицкой: обыски проводятся также на Волынской и Одесской таможнях