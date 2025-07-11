К экс-министру Кубракову пришли с обысками - источник
Киев • УНН
Правоохранительные органы проводят обыски у бывшего министра Александра Кубракова. Детали и причины обысков пока не разглашаются.
Сотрудники Государственного бюро расследований в пятницу, 11 июля, проводят обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о возможных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Детали
Утром 11 июля следователи ГБР проводят обыски у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова. Следственные действия осуществляются в рамках расследования относительно вероятного мошенничества со стороны нардепа Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в государственной измене.
Сообщается, что Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн, якобы, на закупку удобрений в беларуси. Способствовать ему в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры Кубраков.
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