Нардепу Шевченко объявили новое подозрение в мошенничестве на 14,5 млн грн

Народному депутату Евгению Шевченко сообщено о новом подозрении - теперь к статье о пособничестве государству-агрессору добавилось подозрение в мошенничестве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении народному депутату Украины IX созыва по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество - говорится в сообщении.

По данным следствия, нардеп в 2021 году, через связи с политическим руководством Беларуси, организовал заключение договора поставки минеральных удобрений между отдельными субъектами хозяйствования. В этом же году, действуя в сговоре с пока неустановленными лицами, сообщил компаниям-поставщикам минудобрений заведомо ложную информацию о том, что Белорусская железная дорога не согласовывает перевозку груза из-за несоответствия вагонов-цистерн, указали в ОГП.

Депутат пообещал посодействовать в решении этого вопроса и получить согласование от белорусской стороны. Для этого подозреваемый требовал от компании заключить договор об оказании правовой помощи с конкретным лицом – физическим предпринимателем, который был его сыном.

По данным УНН, речь идет об обществе "Агрохимическая компания Бастион", принадлежащей предпринимателю из Тернопольщины.

Следовательно, с декабря 2021 по февраль 2022 на счет этого ФЛП юридическая компания перечислила 14,5 млн грн за якобы предоставленные юридические услуги, которые на самом деле не предоставлялись. Таким образом, народный депутат Украины завладел средствами в особо крупных размерах путем обмана. - рассказали в прокуратуре.

Как сообщается, в рамках расследования уголовного производства проверяются факты причастности к указанному преступлению бывшего министра инфраструктуры Украины.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляется ГСУ ГБР, при оперативном сопровождении СБУ.

Дополнение

Сегодня УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о возможных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко.

Напомним

В ноябре 2024 года Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене. По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора. Распространяя специально подобранную информацию и применяя различные формы манипуляций, он озвучивал искаженные факты о внешнем и внутреннем политическом курсе Украины, влияя на сознание и мнение граждан.