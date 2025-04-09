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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25238 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом объяснил, почему россия не включена в новые пошлины Трампа

Трамп ввел пошлины почти для всех стран, но не для россии. В Белом доме объяснили это тем, что санкции США уже делают невозможной значительную торговлю с рф.

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"Это московитское название": в НБУ объяснили важность замены копеек на шаги

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что название «копейка» используется в россии, беларуси и на оккупированных территориях. Он отметил, что переход к "шагам" должен был произойти еще в начале 90-х.

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Украина раскритиковала намерения МОК по возвращению россиян на Олимпиаду

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Российские ДРГ пытаются прорваться через границу Сумской области, их тактика изменилась. На территории Беларуси, на направлении нашей границы, нет сформированной группировки, сказал Демченко.

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Прекращение огня в Украине усилит угрозу со стороны рф для стран Балтии - FT

Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.

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Кабмин выделил более 80 млн гривен на строительство фортификаций в Запорожской области

Кабинет министров Украины выделил 83 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области. Средства пойдут на инженерно-технические сооружения и оборудование оборонительных рубежей.

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ЕС ввел санкции против 25 человек и 7 организаций беларуси из-за нарушения прав человека и поддержки войны рф

Новые санкции ЕС направлены против белорусских чиновников, судей, предприятий, причастных к нарушению прав человека, поддержке режима лукашенко и войны рф.

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В Эстонии лишили права голоса граждан рф и беларуси на местных выборах

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Польша сможет обороняться неделю-две в случае вторжения рф из-за нехватки боеприпасов старого образца. Новая техника обеспечена боеприпасами, но запасы исчерпываются из-за помощи Украине.

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В беларуси внезапно начались проверки боевой готовности - СМИ

По приказу лукашенко, белорусские воинские части проверяют боеготовность. Подразделения проведут стрельбы, инженерные работы и имитацию боевых действий с БПЛА и авиацией.

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Польша приостанавливает прием новых просителей убежища со стороны границы с Белоруссией

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