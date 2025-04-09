Эстония отменила право голоса на местных выборах для граждан россии, беларуси и лиц без гражданства. Изменения в Конституцию уже приняты, но вступят в силу после выборов 2025.
Польша ввела электронные заграждения на реках границы с беларусью в Подляском воеводстве. Это сделано из-за увеличения попыток нелегального проникновения и нападений на пограничников.
В Украину вернули 45 граждан с оккупированных территорий, россии и беларуси, среди которых тяжелобольные и маломобильные. Самому старшему человеку, который вернулся, 93 года.
Премьер Словакии обвинил послов ЕС в отказе почтить 80-летие освобождения Братиславы из-за присутствия посла рф. Он назвал их поведение недипломатичным.
Трамп ввел пошлины почти для всех стран, но не для россии. В Белом доме объяснили это тем, что санкции США уже делают невозможной значительную торговлю с рф.
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что название «копейка» используется в россии, беларуси и на оккупированных территориях. Он отметил, что переход к "шагам" должен был произойти еще в начале 90-х.
В правительстве Украины осудили слова будущего главы МОК, Кирсти Ковентри, которая выступила за возвращение россиян на Олимпийские игры. Украина призывает к недопущению россиян к международным соревнованиям.
Российские ДРГ пытаются прорваться через границу Сумской области, их тактика изменилась. На территории Беларуси, на направлении нашей границы, нет сформированной группировки, сказал Демченко.
Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.
Кабинет министров Украины выделил 83 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области. Средства пойдут на инженерно-технические сооружения и оборудование оборонительных рубежей.
Новые санкции ЕС направлены против белорусских чиновников, судей, предприятий, причастных к нарушению прав человека, поддержке режима лукашенко и войны рф.
Эстонский парламент принял поправки к Конституции, лишающие граждан россии и беларуси права голоса на местных выборах. Изменения вступят в силу осенью 2025 года.
Генсек НАТО Марк Рютте и премьер Польши Дональд Туск подчеркнули важность коллективной обороны Альянса. Туск отметил важность готовности НАТО и Польши реагировать на любые итоги мирных переговоров между США и россией. Он добавил, что любое урегулирование должно гарантировать суверенитет Украины.
Польша сможет обороняться неделю-две в случае вторжения рф из-за нехватки боеприпасов старого образца. Новая техника обеспечена боеприпасами, но запасы исчерпываются из-за помощи Украине.
В беларуси александру лукашенко провели процедуру вступления в должность президента - уже в седьмой раз.
Юридический комитет Европарламента поддержал лишение иммунитета Петра Быстрона из "Альтернативы для Германии" из-за его пророссийской позиции и действий, несовместимых со статусом евродепутата.
По приказу лукашенко, белорусские воинские части проверяют боеготовность. Подразделения проведут стрельбы, инженерные работы и имитацию боевых действий с БПЛА и авиацией.
Польша планирует усилить охрану границы с беларусью, направив 500 дополнительных пограничников. Также будет набрано 1500 новых офицеров Пограничной службы для безопасности.
Дональд Туск сообщил о высокой эффективности охраны границы с Беларусью. Он подчеркнул поддержку режима лукашенко в переправке мигрантов.
Литва планирует усилить охрану границы с россией и Белоруссией, строя фортификационные сооружения и минируя территории. Страна обсуждает с Польшей и Финляндией объединение усилий для обороны.
Заявление лукашенко о работе над "Орешником" может быть правдой, или дезинформацией. Белорусский завод производит шасси для различных ракетных комплексов рф, включительно с ОТРК Искандер.
Правительство Польши приостановит защиту новых просителей убежища, которые пересекают границу с Белоруссией. В последнее время миграционное давление с белорусской стороны усилилось.