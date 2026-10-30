Украинская делегация с эвакуированными жителями Олешек направилась в Анапу - Арахамия

$45.530.0650.680.09
ukenru
14:33 • 1206 просмотра
Украинская делегация с эвакуированными жителями Олешек направилась в Анапу - АрахамияVideo
Эксклюзив
14:30 • 1684 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex перенесено 13 из 16 октябрьских заседаний
Эксклюзив
14:03 • 5430 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
11:58 • 14197 просмотра
Главнокомандующий НАТО не видит задержек в поставках для Patriot Украине
11:20 • 15303 просмотра
Буданов об Олешках: это важная операция, и она должна получить продолжениеPhoto
Эксклюзив
09:52 • 22240 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
09:42 • 16368 просмотра
Лубинец показал первые кадры из Олешек: делегация встретилась с местнымиVideo
09:22 • 13528 просмотра
В Киеве начали работы по созданию дополнительных переправ через Днепр - министр назвал сроки их появления
09:13 • 13889 просмотра
Fire Point масштабирует производство ракет "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2 - Штилерман
08:59 • 10502 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к "Рассвету" и "теневого флота" рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.4м/с
64%
755мм
Популярные новости
Южный мост в Киеве снова открывают - для каких автомобилей и что с метро30 октября, 06:38 • 7972 просмотра
Украина приостановила удары по НПЗ россии после давления Трампа - WSJ30 октября, 06:53 • 5428 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 21170 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 15699 просмотра
Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек - Арахамия09:29 • 14423 просмотра
публикации
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
14:03 • 5420 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
09:52 • 22235 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 21293 просмотра
Укрытия, отсрочка и новые требования: как Кабмин планирует изменить работу бизнеса во время воздушной тревоги29 октября, 19:49 • 13837 просмотра
8 самых атмосферных рождественских ярмарок, которые стоит посетитьPhoto29 октября, 17:55 • 33193 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Олешки
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
В Германии 70 спасателей снимали с дерева пьяного мужчину, который не смог спуститься после вечеринки14:32 • 340 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 15784 просмотра
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик СтюартPhoto29 октября, 22:56 • 27358 просмотра
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво29 октября, 14:15 • 24555 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC29 октября, 13:11 • 25964 просмотра
Актуальное
Отопление
Микоян МиГ-29
Старлинк
Ту-160
Ту-95

Украинская делегация с эвакуированными жителями Олешек направилась в Анапу - Арахамия

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Украинская делегация сопровождает эвакуированных жителей Олешек в Анапу. Оттуда они отправятся через Беларусь домой на автобусах.

Украинская делегация с эвакуированными жителями Олешек направилась в Анапу - Арахамия

Украинская делегация вместе с эвакуированными в рамках гуманитарной миссии жителями временно оккупированных Олешек отправилась в Анапу. Это утверждает один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия в соцсетях 30 октября, пишет УНН.  

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу. Оттуда они вылетят самолетами в беларусь, а далее автобусами доберутся домой

- написал Арахамия.

Справочно

Анапа — это город на юге россии, расположенный на берегу Черного моря в Краснодарском крае.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. Лубинец, который координирует процесс, 30 октября, прибыв в город, указал, что режим тишины продолжается уже 80 часов и продлевается, показав видео с местными жителями.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским в Олешках.    

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Беларусь
Давид Арахамия
Верховная Рада
Олешки
Херсонская область
Кирилл Буданов
Украина