Украинская делегация с эвакуированными жителями Олешек направилась в Анапу - Арахамия

Украинская делегация вместе с эвакуированными в рамках гуманитарной миссии жителями временно оккупированных Олешек отправилась в Анапу. Это утверждает один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия в соцсетях 30 октября, пишет УНН.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу. Оттуда они вылетят самолетами в беларусь, а далее автобусами доберутся домой - написал Арахамия.

Справочно

Анапа — это город на юге россии, расположенный на берегу Черного моря в Краснодарском крае.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. Лубинец, который координирует процесс, 30 октября, прибыв в город, указал, что режим тишины продолжается уже 80 часов и продлевается, показав видео с местными жителями.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским в Олешках.