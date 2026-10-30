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Українська делегація з евакуйованими жителями Олешок вирушила до Анапи - Арахамія

Київ • УНН

 • 5134 перегляди

Українська делегація супроводжує евакуйованих жителів Олешок до Анапи. Звідти вони вирушать через Білорусь додому автобусами.

Українська делегація з евакуйованими жителями Олешок вирушила до Анапи - Арахамія

Українська делегація разом з евакуйованими у межах гуманітарної місії жителями тимчасово окупованих Олешок вирушила до Анапи. Це стверджує один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія у соцмережах 30 жовтня, пише УНН.  

Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому

- написав Арахамія.

Довідково

Анапа - це місто на півдні росії, розташоване на березі Чорного моря в Краснодарському краї.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

30 жовтня українська делегація безпечно дісталася до Олешок у межах гуманітарної місії. Лубінець, який координує процес, 30 жовтня, прибувши до міста, вказав, що режим тиші триває вже 80 годин і продовжується, показавши відео з місцевими жителями.

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.    

Юлія Шрамко

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