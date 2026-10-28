В Олешках розміновують маршрути для евакуації цивільних

В Олешках на Херсонщині у межах гуманітарної місії проводять розмінування маршрутів. Це зроблено, щоб безпечно доставити допомогу цивільним та вивезти бажаючих. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, пише УНН.

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Лубінець зазначив, що контактує з уповноваженою з прав людини в російській федерації яною лантратовою. Робота відбувається за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп, завдяки якій вдалося досягти домовленостей і перейти до виконання.

За його словами, з 27 жовтня на територіях діє режим припинення вогню, росіяни дотримуються домовленостей.

Наразі триває розмінування маршрутів. Це важливий етап для безпечної доставки гуманітарної допомоги та подальшого виїзду цивільних, які бажають залишити місто. У межах домовленостей, досягнутих мною та яною лантратовою як керівниками переговорних груп, продовжуємо працювати над реалізацією місії. Наша спільна мета — забезпечити допомогу людям і можливість дістатися безпечної території - додав він.

Нагадаємо

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Генеральний штаб ЗСУ тим часом закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення щодо гуманітарної операції.

В Олешках 30 годин триває режим тиші без жодного інциденту - Лубінець