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В Олешках розміновують маршрути для евакуації цивільних

Київ • УНН

 • 266 перегляди

В Олешках на Херсонщині розміновують маршрути в межах гуманітарної місії. Це дозволить доставити допомогу та вивезти цивільних.

В Олешках розміновують маршрути для евакуації цивільних

В Олешках на Херсонщині у межах гуманітарної місії проводять розмінування маршрутів. Це зроблено, щоб безпечно доставити допомогу цивільним та вивезти бажаючих. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

Лубінець зазначив, що контактує з уповноваженою з прав людини в російській федерації яною лантратовою. Робота відбувається за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп, завдяки якій вдалося досягти домовленостей і перейти до виконання.

За його словами, з 27 жовтня на територіях діє режим припинення вогню, росіяни дотримуються домовленостей.

Наразі триває розмінування маршрутів. Це важливий етап для безпечної доставки гуманітарної допомоги та подальшого виїзду цивільних, які бажають залишити місто. У межах домовленостей, досягнутих мною та яною лантратовою як керівниками переговорних груп, продовжуємо працювати над реалізацією місії. Наша спільна мета — забезпечити допомогу людям і можливість дістатися безпечної території

- додав він.

Нагадаємо

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Генеральний штаб ЗСУ тим часом закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення щодо гуманітарної операції.

В Олешках 30 годин триває режим тиші без жодного інциденту - Лубінець28.10.26, 09:20 • 30447 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Меланія Трамп
Війна в Україні
Олешки
Херсонська область
Сполучені Штати Америки