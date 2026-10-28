В Олешках 30 годин триває режим тиші без жодного інциденту - Лубінець

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, де розпочалася гуманітарна місія, - 30 годин режиму тиші без жодного інциденту. Про це повідомив вранці 28 жовтня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у соцмережах, пише УНН.

30 годин режиму тиші в Олешках без жодного інциденту. Це стало можливим у тому числі завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в рф яною лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей - написав Лубінець.

Омбудсман окремо висловив вдячність першій леді США Меланії Трамп, "яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках". "Її безпосередня залученість і координація зусиль сторін є важливою складовою цього процесу", - наголосив він.

"А також дякую всій її команді за послідовну підтримку, постійну комунікацію та всі зусилля. Наша спільна мета — забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує. Продовжуємо працювати. Найголовніше — життя та безпека людей", - вказав Лубінець.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу.

Лубінець ще вночі вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

Генеральний штаб ЗСУ тим часом закликав громадян орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення щодо гуманітарної операції.