Офіс Президента України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19005 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132661 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126243 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124865 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127639 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191836 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76742 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163992 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115314 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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До Сил оборони за програмою "Контракт 18-24" вступило менше півтисячі українців - ОП

Павло Паліса зазначив, що хотілося б більшої кількості підписаних контрактів. Для підбиття перших висновків щодо програми потрібно близько 4 місяців.

Суспільство • 12 квітня, 22:14 • 3195 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

Заступник керівника ОП Паліса запропонував, щоб всі українці, незалежно від статі, проходили військову службу для отримання доступу до державних привілеїв, як в Ізраїлі.

Війна • 12 квітня, 21:39 • 24217 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

Богдан Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу про нагородження орденом. У Нацгвардії пояснили це технічною помилкою і пообіцяли виправити.

Війна • 11 квітня, 17:55 • 21069 перегляди

Жодних розмов про територіальні поступки: Паліса про технічні консультації в Ер-Ріяді

На зустрічі в Ер-Ріяді Україна та США обговорили всеосяжне припинення вогню, особливо щодо енергооб'єктів та Чорного моря. Територіальні поступки не обговорювалися.

Війна • 26 березня, 15:40 • 29884 перегляди

Зеленський знову на обкладинці Time: картини в Офісі Президента і символіка війни

Володимир Зеленський з'явився на обкладинці Time з матеріалом про суперечки з Трампом, зустріч з Венсом та майбутнє України у війні. В ОП помітно картини про перемогу.

Війна • 24 березня, 13:59 • 11937 перегляди

Проєкт "Контракт 18-24" розширять на 11 бригад ЗСУ

Проєкт Міноборони України "Контракт 18-24" розширюється на додаткові 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії. До програми доєднаються військові частини.

Війна • 22 березня, 01:15 • 16901 перегляди

США вже відновили безпекову допомогу Україні - ОП

США відновили надання безпекової допомоги та обмін розвідданими з Україною. Рішення прийнято за результатами зустрічі делегацій двох країн у Джидді.

Війна • 11 березня, 20:55 • 131295 перегляди

В ОП на старті переговорів з США заявили про готовність до "відкритої та конструктивної" розмови

В Саудівській Аравії стартувала зустріч української та американської делегацій. Україна заявила про готовність до відкритого та конструктивного діалогу з партнерами.

Політика • 11 березня, 09:49 • 11881 перегляди

"Команда на місці": Єрмак окреслив теми переговорів з США у Саудівській Аравії

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив про підготовку до зустрічі з американською делегацією в Джидді. Українська сторона планує обговорити захист інтересів та бачення завершення війни.

Війна • 11 березня, 05:39 • 112745 перегляди

Україна завершує підготовку попереднього плану для обговорення з США в Саудівській Аравії - ОП

Офіс Президента України завершує підготовку попереднього плану щодо досягнення миру для обговорення з США 11 березня. План розробляється спільно з європейськими партнерами та включатиме конкретні гарантії безпеки.

Війна • 7 березня, 20:55 • 29703 перегляди

З російської окупації вдалось повернути в Україну ще 7 дітей

В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з окупації сімох дітей. Деталі щодо віку та обставин перебування дітей в окупації не розголошуються.

Суспільство • 6 березня, 13:56 • 20734 перегляди

Угоду про корисні копалини підпишуть у найкоротші терміни

Конгресмен Браян Фіцпатрік та глава ОП Андрій Єрмак підтвердили швидке підписання угоди про корисні копалини між США та Україною. Документ має посилити економічне партнерство між країнами.

Економіка • 3 березня, 21:46 • 24466 перегляди

Ніхто ні від чого не відмовлявся: Єрмак про роботу над угодою із США

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує діалог зі США щодо рідкісноземельних металів. За його словами, процес переговорів відбувається у нормальному робочому режимі.

Економіка • 23 лютого, 13:34 • 118105 перегляди

Єрмак зідзвонився із радником президента США Волцом: говорили про зближення позицій

Керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Майклом Волцом. Сторони обговорили двосторонні відносини та важливість візиту спецпредставника Келлога до України.

Війна • 21 лютого, 15:43 • 23068 перегляди

21-річну дівчину вдалося повернути після 10 років життя під окупацією - Єрмак

У межах ініціативи "Bring Kids Back UA" вдалося повернути додому 21-річну дівчину, яка понад 10 років прожила на окупованій території. Дівчина, яка виросла під тиском пропаганди, нарешті возз'єдналася з родиною в Україні.

Суспільство • 21 лютого, 13:44 • 29629 перегляди

Україна готова до сильної угоди з президентом США: Зеленський розповів подробиці зустрічі з Келлогом

Президент України провів зустріч з Кітом Келлогом для обговорення ситуації на фронті та гарантій безпеки. Сторони також розглянули питання повернення полонених та нову угоду щодо інвестицій і корисних копалин.

Війна • 20 лютого, 17:54 • 136710 перегляди

Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа: пресконференцію скасовано

Президент України зустрівся з Кітом Келлогом, але деталі переговорів не розголошуються. Раніше американський спецпосланець провів зустрічі з керівництвом ЗСУ та Офісу Президента.

Війна • 20 лютого, 15:04 • 57074 перегляди

В ОПУ працюють над контрактами для мобілізованих: що зміниться

В Офісі президента розробляють нову систему контрактів для мобілізованих з чіткими термінами служби. Для призваних у 2022 році термін можуть встановити на 6 місяців, у 2023 - на 9-10 місяців.

Війна • 19 лютого, 16:07 • 28565 перегляди

В ОП прокоментували заяву Келлога про залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів

Радник керівника ОП прокоментував заяву спецпредставника США щодо залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів. Лещенко наголосив, що ніхто не може передбачити тривалість цього процесу.

Політика • 17 лютого, 10:20 • 23394 перегляди

Україна визначила червоні лінії власних інтересів: Єрмак розкрив деталі переговорів з США та спростував чутки про зустріч з рф

Глава ОП Андрій Єрмак обговорив з представниками США угоду щодо рідкоземельних ресурсів та визначив червоні лінії інтересів України. Він спростував інформацію про зустрічі з росіянами.

Політика • 16 лютого, 13:52 • 31121 перегляди

Україна прагне залучити американських інвесторів і гарантії безпеки – Єрмак

Керівник ОП повідомив про наміри залучити американських інвесторів у стратегічні галузі економіки. Україна також прагне отримати сильні гарантії безпеки за участі США.

Війна • 16 лютого, 11:29 • 54356 перегляди

Єрмак: Президент зустрінеться з путіним лише за наявності чітких гарантій безпеки

Президент України готовий зустрітися з путіним лише за чітких гарантій безпеки та після підготовки спільного плану з Трампом. Українська сторона не планує жодних контактів з рф на міжнародних заходах.

Війна • 14 лютого, 22:22 • 54267 перегляди

Єрмак зустрівся з новим спецпредставником Трампа по Україні - Зеленський

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрічається зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.

Війна • 14 лютого, 11:11 • 26332 перегляди

Вдалося повернути восьмеро дітей з тимчасово окупованого Криму

З тимчасово окупованого Криму повернули восьмеро українських дітей віком від 5 до 17 років в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Діти перебували в дитбудинку, де зазнавали психологічного насильства та піддавалися пропаганді.

Суспільство • 6 лютого, 20:22 • 31337 перегляди

Єрмак і радник Трампа обговорили можливу зустріч президентів України та США

Керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Майклом Вольцом. Сторони обговорили ситуацію на фронті та організацію особистої зустрічі між Зеленським і Трампом.

Війна • 4 лютого, 17:12 • 28311 перегляди

В ОП заявили, що законодавство щодо СЗЧ має бути жорстким

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук закликала військових, що самовільно залишили частини, повернутися протягом найближчих 3,5 тижнів. Після цього терміну спрощений алгоритм повернення на службу буде недоступний.

Війна • 3 лютого, 16:19 • 31520 перегляди

Дедлайн щодо ВЛК для обмежено придатних хочуть перенести на 5 червня, законопроєкт вже у Раді - ОП

В Офісі Президента анонсували перенесення терміну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня. ТЦК, як допомлено, не штрафуватиме тих, хто не встигне пройти комісію до початкового дедлайну.

Суспільство • 30 січня, 14:34 • 22166 перегляди
Ексклюзив

Законопроєкт про зміну терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: у ВР роз'яснили, що очікує тих, хто не встигне до 4 лютого

У ВР готують законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня. Ті, хто не встигне до 4 лютого, до ухвалення закону, не підпадатимуть під адміністративну відповідальність.

Суспільство • 30 січня, 11:49 • 115533 перегляди
Ексклюзив

Зміна терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: законопроєкт зареєструють сьогодні

У Верховній Раді сьогодні зареєструють законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для обмежено придатних. Розгляд документа планується до кінця лютого.

Суспільство • 30 січня, 07:42 • 105515 перегляди

Зміна терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: у Раді почали процедуру реєстрації законопроекту

Комітет з нацбезпеки розпочав реєстрацію законопроєкту про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для обмежено придатних. Особи до 25 років можуть бути звільнені від обов'язкового проходження комісії.

Війна • 29 січня, 19:50 • 49012 перегляди