Офіс Президента України

Законопроєкт про зміну терміну проходження ВЛК для обмежено придатних: у ВР роз'яснили, що очікує тих, хто не встигне до 4 лютого

У ВР готують законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня. Ті, хто не встигне до 4 лютого, до ухвалення закону, не підпадатимуть під адміністративну відповідальність.