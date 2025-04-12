Павло Паліса зазначив, що хотілося б більшої кількості підписаних контрактів. Для підбиття перших висновків щодо програми потрібно близько 4 місяців.
Заступник керівника ОП Паліса запропонував, щоб всі українці, незалежно від статі, проходили військову службу для отримання доступу до державних привілеїв, як в Ізраїлі.
Богдан Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу про нагородження орденом. У Нацгвардії пояснили це технічною помилкою і пообіцяли виправити.
На зустрічі в Ер-Ріяді Україна та США обговорили всеосяжне припинення вогню, особливо щодо енергооб'єктів та Чорного моря. Територіальні поступки не обговорювалися.
Володимир Зеленський з'явився на обкладинці Time з матеріалом про суперечки з Трампом, зустріч з Венсом та майбутнє України у війні. В ОП помітно картини про перемогу.
Проєкт Міноборони України "Контракт 18-24" розширюється на додаткові 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії. До програми доєднаються військові частини.
США відновили надання безпекової допомоги та обмін розвідданими з Україною. Рішення прийнято за результатами зустрічі делегацій двох країн у Джидді.
В Саудівській Аравії стартувала зустріч української та американської делегацій. Україна заявила про готовність до відкритого та конструктивного діалогу з партнерами.
Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив про підготовку до зустрічі з американською делегацією в Джидді. Українська сторона планує обговорити захист інтересів та бачення завершення війни.
Офіс Президента України завершує підготовку попереднього плану щодо досягнення миру для обговорення з США 11 березня. План розробляється спільно з європейськими партнерами та включатиме конкретні гарантії безпеки.
В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з окупації сімох дітей. Деталі щодо віку та обставин перебування дітей в окупації не розголошуються.
Конгресмен Браян Фіцпатрік та глава ОП Андрій Єрмак підтвердили швидке підписання угоди про корисні копалини між США та Україною. Документ має посилити економічне партнерство між країнами.
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує діалог зі США щодо рідкісноземельних металів. За його словами, процес переговорів відбувається у нормальному робочому режимі.
Керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Майклом Волцом. Сторони обговорили двосторонні відносини та важливість візиту спецпредставника Келлога до України.
У межах ініціативи "Bring Kids Back UA" вдалося повернути додому 21-річну дівчину, яка понад 10 років прожила на окупованій території. Дівчина, яка виросла під тиском пропаганди, нарешті возз'єдналася з родиною в Україні.
Президент України провів зустріч з Кітом Келлогом для обговорення ситуації на фронті та гарантій безпеки. Сторони також розглянули питання повернення полонених та нову угоду щодо інвестицій і корисних копалин.
Президент України зустрівся з Кітом Келлогом, але деталі переговорів не розголошуються. Раніше американський спецпосланець провів зустрічі з керівництвом ЗСУ та Офісу Президента.
В Офісі президента розробляють нову систему контрактів для мобілізованих з чіткими термінами служби. Для призваних у 2022 році термін можуть встановити на 6 місяців, у 2023 - на 9-10 місяців.
Радник керівника ОП прокоментував заяву спецпредставника США щодо залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів. Лещенко наголосив, що ніхто не може передбачити тривалість цього процесу.
Глава ОП Андрій Єрмак обговорив з представниками США угоду щодо рідкоземельних ресурсів та визначив червоні лінії інтересів України. Він спростував інформацію про зустрічі з росіянами.
Керівник ОП повідомив про наміри залучити американських інвесторів у стратегічні галузі економіки. Україна також прагне отримати сильні гарантії безпеки за участі США.
Президент України готовий зустрітися з путіним лише за чітких гарантій безпеки та після підготовки спільного плану з Трампом. Українська сторона не планує жодних контактів з рф на міжнародних заходах.
Керівник ОП Андрій Єрмак зустрічається зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.
З тимчасово окупованого Криму повернули восьмеро українських дітей віком від 5 до 17 років в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Діти перебували в дитбудинку, де зазнавали психологічного насильства та піддавалися пропаганді.
Керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Майклом Вольцом. Сторони обговорили ситуацію на фронті та організацію особистої зустрічі між Зеленським і Трампом.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук закликала військових, що самовільно залишили частини, повернутися протягом найближчих 3,5 тижнів. Після цього терміну спрощений алгоритм повернення на службу буде недоступний.
В Офісі Президента анонсували перенесення терміну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня. ТЦК, як допомлено, не штрафуватиме тих, хто не встигне пройти комісію до початкового дедлайну.
У ВР готують законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня. Ті, хто не встигне до 4 лютого, до ухвалення закону, не підпадатимуть під адміністративну відповідальність.
У Верховній Раді сьогодні зареєструють законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для обмежено придатних. Розгляд документа планується до кінця лютого.
Комітет з нацбезпеки розпочав реєстрацію законопроєкту про продовження терміну проходження ВЛК до 5 червня для обмежено придатних. Особи до 25 років можуть бути звільнені від обов'язкового проходження комісії.