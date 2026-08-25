Колишню заступницю керівника ОП Мудру відправили під варту із заставою у 20 млн грн
Київ • УНН
ВАКС обрав Ірині Мудрій арешт із альтернативою застави 20 млн грн у справі «Форест Гамп». Обвинувачення просило 150 млн грн.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій, яка є підозрюваною у справі "Форест Гамп", передає УНН.
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Підозрюваній у справі про корупційні схеми із відмиванням коштів та рейдерством Ірині Мудрій ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави обсягом 20 млн гривень.
Натомість сторона обвинувачення просила взяти Мудру під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у 150 млн грн.
Нагадаємо
Сьогодні ВАКС продовжив засідання, яке минулого тижня перенесли через погіршення стану здоров’я Мудрої.
Сторона обвинувачення просила взяти Мудру під варту з альтернативою застави у розмірі 150 млн грн. Захист наполягав, що застосовувати до Мудрої запобіжний захід немає необхідності.
Мудру підозрюють у межах справи НАБУ "Форест Гамп". За даними слідства, справа стосується відмивання 150 млн грн, які були внесені як застава за фігуранта справи "Мідас".