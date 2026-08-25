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Техніка

Колишню заступницю керівника ОП Мудру відправили під варту із заставою у 20 млн грн

Київ • УНН

 • 1346 перегляди

ВАКС обрав Ірині Мудрій арешт із альтернативою застави 20 млн грн у справі «Форест Гамп». Обвинувачення просило 150 млн грн.

Колишню заступницю керівника ОП Мудру відправили під варту із заставою у 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій, яка є підозрюваною у справі "Форест Гамп", передає УНН.

Деталі

Підозрюваній у справі про корупційні схеми із відмиванням коштів та рейдерством Ірині Мудрій ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави обсягом 20 млн гривень.

Натомість сторона обвинувачення просила взяти Мудру під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у 150 млн грн.

Нагадаємо

Сьогодні ВАКС продовжив засідання, яке минулого тижня перенесли через погіршення стану здоров’я Мудрої.

Сторона обвинувачення просила взяти Мудру під варту з альтернативою застави у розмірі 150 млн грн. Захист наполягав, що застосовувати до Мудрої запобіжний захід немає необхідності.

Мудру підозрюють у межах справи НАБУ "Форест Гамп". За даними слідства, справа стосується відмивання 150 млн грн, які були внесені як застава за фігуранта справи "Мідас".

Алла Кіосак

ПолітикаКримінал
Ірина Мудра
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України
Офіс Президента України