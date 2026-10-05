Білий дім США уже теж стежить за можливою чумою в росії та оцінює варіанти дій – Axios

Білий дім стежить за повідомленнями про можливий спалах чуми в Іркутській області росії після смерті співробітниці протичумного інституту. В адміністрації США заявили, що знають про ситуацію та оцінюють можливі варіанти дій, повідомляє Axios, пише УНН.

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Білий дім у курсі, стежить за спалахом та оцінює варіанти – заявив неназваний представник американської адміністрації.

Увагу до ситуації привернула смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту. 29 вересня її госпіталізували з важкою пневмонією, а в ніч проти 2 жовтня вона померла. Російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляли, що за кілька днів до цього жінка нібито розбила пробірку зі збудником чуми, однак офіційного підтвердження цьому немає.

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Росспоживнагляд заявив, що дві комісії не виявили аварій під час роботи з патогенними мікроорганізмами. За офіційною версією, у померлої діагностували "пневмонію невстановленої етіології", а пов'язаних із її професійною діяльністю мікроорганізмів у зразках нібито не знайшли.

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Водночас у протичумному інституті запровадили карантин та ізолювали максимально широке коло людей, які контактували з жінкою. Російська влада стверджує, що ознак інфекційного захворювання серед контактних осіб наразі немає.

Чума піддається лікуванню антибіотиками, якщо терапію розпочати вчасно. Особливо небезпечною є легенева форма, яка може передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом і без своєчасного лікування швидко прогресує.

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