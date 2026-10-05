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Белый дом США также уже следит за возможной чумой в России и оценивает варианты действий — Axios

Киев • УНН

 • 15194 просмотра

США следят за возможной чумой в Иркутской области после смерти сотрудницы института. Россия отрицает утечку, но ввела карантин.

Белый дом США также уже следит за возможной чумой в России и оценивает варианты действий — Axios

Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в Иркутской области России после смерти сотрудницы противочумного института. В администрации США заявили, что знают о ситуации и оценивают возможные варианты действий, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Белый дом в курсе, следит за вспышкой и оценивает варианты

— заявил неназванный представитель американской администрации.

Внимание к ситуации привлекла смерть сотрудницы Иркутского противочумного института. 29 сентября ее госпитализировали с тяжелой пневмонией, а в ночь на 2 октября она умерла. Российские СМИ и Telegram-каналы сообщали, что за несколько дней до этого женщина якобы разбила пробирку с возбудителем чумы, однако официального подтверждения этому нет.

В России отрицают утечку возбудителя

Роспотребнадзор заявил, что две комиссии не выявили аварий во время работы с патогенными микроорганизмами. Согласно официальной версии, у умершей диагностировали "пневмонию неустановленной этиологии", а микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью, в образцах якобы не обнаружили.

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В то же время в противочумном институте ввели карантин и изолировали максимально широкий круг людей, контактировавших с женщиной. Российские власти утверждают, что признаков инфекционного заболевания среди контактных лиц пока нет.

Чума поддается лечению антибиотиками, если терапию начать вовремя. Особенно опасной является легочная форма, которая может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем и без своевременного лечения быстро прогрессирует.

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Степан Гафтко

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