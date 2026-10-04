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Грозит ли миру новая эпидемия чумы из-за случая в России и насколько опасна болезнь сегодня

Киев • УНН

 • 10229 просмотра

Предположительный случай лёгочной чумы в Иркутской области унёс жизнь лаборантки, около 200 контактировавших с ней человек изолировали. ВОЗ считает глобальную эпидемию маловероятной.

Грозит ли миру новая эпидемия чумы из-за случая в России и насколько опасна болезнь сегодня

Сообщение о вероятном случае лёгочной чумы в Иркутской области рф, где умерла 28-летняя сотрудница противочумного института, а около 200 её контактов изолировали, вызвало опасения относительно возможного распространения опасной инфекции. Однако современная чума, несмотря на высокую опасность, уже не представляет такой глобальной угрозы, как во время исторических пандемий, поскольку её можно эффективно лечить антибиотиками, сообщает ВОЗ, пишет УНН.

Детали

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. Болезнь никуда не исчезла: природные очаги существуют в разных частях мира, а больше всего случаев в последние годы регистрировали в Демократической Республике Конго и на Мадагаскаре.

Самой опасной считают лёгочную форму чумы. В отличие от гораздо более распространённой бубонной формы, она может передаваться непосредственно от человека к человеку через респираторные частицы. Без лечения лёгочная чума практически всегда смертельна, а состояние больного может ухудшаться чрезвычайно быстро.

Может ли чума снова вызвать эпидемию, как в Средние века

Теоретически — да. ВОЗ подчёркивает, что лёгочная чума из-за способности передаваться между людьми может вызывать серьёзные вспышки. Однако ситуация принципиально отличается от времён «Чёрной смерти», которая в XIV веке унесла десятки миллионов жизней.

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Сегодня чума лечится антибиотиками. Самое важное — как можно раньше установить диагноз и начать терапию. По данным ВОЗ, при своевременном выявлении и лечении шансы на выздоровление от лёгочной чумы высоки. В то же время без лечения она может привести к смерти уже в течение 18–24 часов после появления симптомов.

Для людей, которые тесно контактировали с больным лёгочной чумой, применяют профилактический курс антибиотиков. Самого пациента изолируют, а медики используют средства индивидуальной защиты. CDC отмечает, что передача обычно требует близкого контакта с инфицированным человеком и его респираторными каплями.

Поэтому, согласно имеющейся сейчас информации, говорить об угрозе глобальной эпидемии из-за событий в Иркутской области оснований нет. Гораздо важнее, были ли среди контактных лиц новые заражения и насколько быстро их удалось изолировать и начать профилактическое лечение.

Что произошло в России

По данным российских СМИ, 28-летняя Дарья Шипилова работала лаборанткой в Иркутском противочумном институте. 25 сентября она якобы разбила пробирку с возбудителем лёгочной чумы, после чего ей стало плохо. Женщину госпитализировали, а в ночь на 2 октября она умерла.

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После этого установили около 200 человек, которые могли контактировать с ней. По сообщениям СМИ, 189 человек госпитализировали для наблюдения, а Шелеховскую районную больницу перевели на карантин. В регионе начали проводить противоэпидемические мероприятия.

При этом вокруг ситуации остаётся много неопределённости. Российские федеральные органы на момент появления первых сообщений не обнародовали полной информации об обстоятельствах заражения и результатах обследования контактных лиц. Поэтому делать вывод о полноценной вспышке чумы только на основании сообщений о смерти лаборантки и карантине пока преждевременно.

Сам масштаб изоляции контактов в такой ситуации не означает, что все они заражены. Для лёгочной чумы именно быстрое выявление контактов, их медицинское наблюдение, профилактические антибиотики и изоляция возможных больных являются стандартными мерами, которые должны не допустить развития эпидемии.

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Степан Гафтко

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