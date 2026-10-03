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В Конго тестируют препарат, который может предотвращать заражение Эболой

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

Более 250 человек в Конго тестируют obeldesivir после контакта с вирусом Эболы. Исследование планируют расширить почти до 1000 участников.

В Конго тестируют препарат, который может предотвращать заражение Эболой

В Демократической Республике Конго более 250 человек приняли участие в испытании экспериментального препарата obeldesivir, который может предотвращать развитие лихорадки Эбола после контакта с инфицированным человеком. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что исследование проводится на фоне самой смертоносной вспышки заболевания в истории страны.

Речь идет о противовирусном препарате obeldesivir компании Gilead. Его испытывают в качестве постконтактной профилактики — препарат дают людям после вероятного контакта с вирусом, но еще до появления симптомов, чтобы попытаться не допустить развития заболевания.

Испытание началось в июле в провинции Итури — эпицентре нынешней вспышки лихорадки Эбола. Среди участников — медицинские работники и родственники инфицированных людей, которые могли контактировать с вирусом. Всего исследователи планируют привлечь почти 1000 человек.

К исследованию допускают взрослых и детей в возрасте от 12 лет, которые в течение предыдущих пяти дней контактировали с подтвержденным больным, но не имеют симптомов. Половина участников получает препарат, другая половина — плацебо. За их состоянием ежедневно наблюдают в течение 21 дня, а через 42 дня проводят дополнительный опрос.

Если у участника появляются симптомы лихорадки Эбола, ему немедленно предоставляют поддерживающее лечение. Исследователи надеются, что в случае подтверждения эффективности obeldesivir сможет помочь прерывать цепочки передачи вируса.

Нынешнюю вспышку вызвал редкий штамм Bundibugyo, для которого в настоящее время нет одобренных специфических лекарств или вакцины. Власти Конго одновременно вакцинируют медиков препаратом Ervebo, который использовали во время предыдущих вспышек других штаммов Эболы, однако его эффективность именно против Bundibugyo еще изучается.

В ООН заметили прогресс в борьбе с Эболой в Конго, но говорить о пике эпидемии еще рано15.09.26, 15:33 • 4346 просмотров

Ольга Розгон

ЗдоровьеНовости Мира
Эбола
Ассошиэйтед Пресс
Демократическая Республика Конго