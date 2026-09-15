В ООН заметили прогресс в борьбе с Эболой в Конго, но говорить о пике эпидемии еще рано

Во вторник представители ООН заявили, что усилия по сдерживанию эпидемии Эболы в восточной части Конго начинают приносить результаты, однако подчеркнули, что эпидемия остается масштабной и для взятия ее под контроль потребуются месяцы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Это все еще смертоносная и масштабная эпидемия. Есть определенный прогресс, но в то же время в других районах мы продолжаем наблюдать рост числа случаев заболевания", — отметил на брифинге в Женеве специальный координатор ООН по вопросам борьбы с Эболой Жюльен Гарне.

Эта вспышка является второй по уровню смертности в истории наблюдений, уступая лишь эпидемии в Западной Африке, которая продолжалась с 2014 по 2016 год.

Отвечая на вопрос относительно сообщений о том, что в ходе эпидемии наступил переломный момент, представитель Всемирной организации здравоохранения Оливье ле Полен сказал: "Еще слишком рано уверенно утверждать, что мы уже прошли пик".

Он добавил: "Чтобы полностью взять эту вспышку под контроль, потребуются долгие месяцы, а также значительная поддержка".

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