В Конго подтвердили случай заражения Эболой далеко от эпицентра вспышки, власти выразили обеспокоенность

В пятницу официальные лица сообщили о выявлении случая заболевания лихорадкой Эбола в провинции на северо-западе Демократической Республики Конго — далеко от эпицентра самой смертоносной вспышки этого заболевания за всю историю страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам Жан-Рене Галеква Вундава, исполняющего обязанности губернатора провинции Южное Убанги, где находится город Гвака, мужчина, умерший во вторник, был жителем этого населенного пункта. Ранее он совершил поездку из провинции Южное Киву (на востоке страны) через Руанду и Уганду, после чего вернулся в Конго и прибыл в Южное Убанги — провинцию, граничащую с Конго и Центральноафриканской Республикой.

Жан-Жак Муембе, возглавляющий Национальный институт биомедицинских исследований Конго в Киншасе, в пятницу подтвердил, что анализ мужчины на вирус Эбола дал положительный результат.

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Власти опасаются широкого круга контактов, поскольку пациент пользовался автомобильным и речным транспортом; под угрозой могут оказаться соседние провинции и страны, отметил в социальной сети X Жан-Жак Мбунгани — бывший министр здравоохранения и депутат, представляющий этот регион.

Случаев передачи вируса внутри провинции Южное Убанги пока не зафиксировано, поэтому она не была включена в список провинций, официально затронутых эпидемией (о начале которой впервые было объявлено в середине мая).

Добавим

Нынешняя вспышка Эболы — уже семнадцатая по счету в Конго — на данный момент унесла жизни 3349 человек из 6942 заразившихся (согласно последним данным правительства). Это вторая по масштабам вспышка в истории наблюдений, уступающая лишь эпидемии в Западной Африке, которая продолжалась с 2014 по 2016 год.