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Эбола в Конго выходит из-под контроля — ВОЗ предупредила о рекордном количестве жертв

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Вспышка Эболы в Конго может стать самой смертоносной в истории. Зафиксировано более 4300 случаев, из которых более 2000 закончились летальным исходом.

Эбола в Конго выходит из-под контроля — ВОЗ предупредила о рекордном количестве жертв

Вспышка лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго может превысить по числу жертв самую смертоносную вспышку болезни в истории, заявил 12 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По словам главы ВОЗ, нынешние темпы распространения болезни создают риск превышения показателей вспышки в Западной Африке в 2014–2016 годах, которая унесла жизни более 11 тысяч человек.

При нынешних темпах она движется к тому, чтобы превзойти вспышку Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах

— сказал Тедрос журналистам.

Нынешняя вспышка в восточной части Конго считается одной из самых быстрых по темпам распространения. Зафиксировано более 4300 случаев заболевания, из которых более 2000 закончились смертью. Вспышку официально объявили 15 мая, однако последующее генетическое секвенирование показало, что она началась еще в феврале.

Вспышка распространяется быстрее, чем ее успевают сдерживать

Ситуацию осложняет то, что вспышку вызвал редкий вирус Бундибуджио, против которого в настоящее время нет одобренных вакцин или методов лечения.

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Большинство новых случаев заболевания и смертей фиксируют в общинах, до которых медицинским работникам трудно добраться. В регионе слабая инфраструктура и недостаточно оснащенные медицинские центры, а часть медиков бастует из-за проблем с оплатой труда.

Распространение дезинформации о вирусе также мешает борьбе со вспышкой. Из-за недоверия к посторонним и страха перед болезнью некоторые люди не обращаются в медицинские учреждения.

У вспышки была большая фора, она все еще значительно опережает нас, и мы пытаемся ее догнать

— сказал Тедрос.

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Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
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Ассошиэйтед Пресс
Всемирная организация здравоохранения
Демократическая Республика Конго