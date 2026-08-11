В Конго зарегистрировано более 2000 смертей от Эболы

По меньшей мере 2000 человек умерли среди подтверждённых случаев вспышки Эболы в Конго, которая является крупнейшей за всю историю наблюдений, согласно последним данным правительства, пишет УНН со ссылкой на AP.

Подробности

Данные, опубликованные в ночь на вторник, показали, что всего зарегистрирован 4381 подтверждённый случай заболевания, включая 2011 смертей.

Всего 704 пациента находятся на стационарном лечении и в изоляции.

Дополнение

Вспышка лихорадки Эбола, объявленная 15 мая, отличается от большинства предыдущих тем, что для редкого вируса Бундибуджо (Bundibugyo), вызывающего её, не существует одобренных вакцин или методов лечения.

Всемирная организация здравоохранения заявила в понедельник, что она началась в феврале, задолго до того, как власти обнаружили её в одном из самых отдалённых и уязвимых районов Конго.