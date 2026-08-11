Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в полуфинал турнира в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Екатерину Александрову в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Торонто и вышла в следующий круг соревнований. Об этом свидетельствует результат матча, пишет УНН.

Детали

Свитолина неудачно начала встречу и проиграла первый сет со счетом 3:6. Однако уже во второй партии украинка полностью перехватила инициативу и не отдала сопернице ни одного гейма — 6:0.

В решающем третьем сете Свитолина продолжила контролировать ход матча. Украинка уверенно сыграла концовку и победила Александрову со счетом 6:3.

Стоит отметить, что перед встречей со Свитолиной Александрова создала сенсацию, обыграв в четвертом круге первую ракетку мира Арину Соболенко. Россиянка победила ее со счетом 7:6(3), 4:6, 6:4.

Таким образом, Свитолина продолжает выступления на турнире в Торонто и пробилась в полуфинал.

Свитолина разгромила бывшую россиянку Потапову и вышла в следующий круг турнира WTA 1000 в Торонто