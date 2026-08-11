Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в полуфинал турнира в Торонто
Киев • УНН
Элина Свитолина обыграла россиянку Екатерину Александрову в четвертьфинале WTA 1000 в Торонто со счётом 3:6, 6:0, 6:3. Украинка пробилась в полуфинал соревнований.
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Екатерину Александрову в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Торонто и вышла в следующий круг соревнований. Об этом свидетельствует результат матча, пишет УНН.
Детали
Свитолина неудачно начала встречу и проиграла первый сет со счетом 3:6. Однако уже во второй партии украинка полностью перехватила инициативу и не отдала сопернице ни одного гейма — 6:0.
В решающем третьем сете Свитолина продолжила контролировать ход матча. Украинка уверенно сыграла концовку и победила Александрову со счетом 6:3.
Стоит отметить, что перед встречей со Свитолиной Александрова создала сенсацию, обыграв в четвертом круге первую ракетку мира Арину Соболенко. Россиянка победила ее со счетом 7:6(3), 4:6, 6:4.
Таким образом, Свитолина продолжает выступления на турнире в Торонто и пробилась в полуфинал.
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