Рекордно жаркое лето обойдется экономике ЕС в €180 млрд

Чрезвычайно жаркое лето этого года обойдется экономике ЕС в €180 млрд — это примерно 1% ВВП и соответствует всему росту, который, согласно прогнозам, блок должен был продемонстрировать в 2026 году. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Франция может потерять 1,4 процентного пункта роста, чего достаточно, чтобы ее экономика сократилась на 0,6%, тогда как потеря 0,8 процентного пункта почти полностью нивелирует ожидаемый рост экономики Нидерландов.

Результат заключается не просто в том, что больше всего теряют самые жаркие страны. Испания и Италия обладают наибольшей физической уязвимостью и наибольшим абсолютным количеством жарких дней, но десятилетия адаптации означают, что предельное воздействие каждого отдельного жаркого дня является сравнительно небольшим — отмечается в анализе Triodos Bank.

Ожидается, что наибольшее негативное воздействие окажет снижение производительности труда из-за того, что людям трудно работать в условиях экстремальной жары. Согласно оценке Triodos, только потеря производительности труда может уменьшить ВВП ЕС примерно на 0,6%, тогда как объемы сельскохозяйственного производства могут сократиться на 3–7%.

«На первый взгляд это может показаться незначительным, но это именно тот объем экономического роста, который ожидается в ЕС в этом году», — заявили в банке, оценивая общие потери в €180 млрд.

На этой неделе Франция и Великобритания готовятся к пятой волне жары в этом сезоне: на юго-востоке Франции температура приближается к 40 градусам по Цельсию, а в Великобритании прогнозируют до 36 градусов.

Потери уже выходят за пределы показателей ВВП. По оценке Politico, по меньшей мере 14 тысяч избыточных смертей были зафиксированы в шести европейских странах, которые больше всего пострадали от рекордной жары с середины июня до начала июля.

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Засуха также нанесла удар по энергосистеме Европы. Из-за низкого уровня воды в Дунае в последние недели на АЭС «Пакш» в Венгрии пришлось существенно сократить мощности, а Румыния была вынуждена взорвать скальную породу, чтобы направить воду к своему последнему работающему реактору. Суда на Рейне и Дунае вынуждены ходить лишь с частичной загрузкой.

Тем временем в Австрии засуха, по оценке Австрийского страхования от града, причинила около €1 млрд ущерба сельскому хозяйству. В некоторых регионах с середины июня выпало более чем на 75% меньше осадков, чем обычно.

В Triodos предостерегли от восприятия этого лета как исключительного явления, заявив, что экстремальная жара «может стать структурной» по мере потепления планеты. В то же время правительства могут смягчить последствия с помощью орошения, теплоизоляции, охлаждения помещений и изменения рабочего графика, отметили в банке.

«Каждый год адаптации без смягчения последствий изменения климата — это год, позаимствованный у будущего, где базовый уровень температуры будет выше».

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