В Великобритании побит рекорд по количеству дней с температурой выше 30°, приближается новая волна жары
Киев • УНН
В Великобритании в 2026 году зафиксировано 35 дней с температурой выше 30°C, что превысило рекорд 1995 года. Синоптики прогнозируют дальнейшую жару до 36°C, а UKHSA выпустило жёлтые предупреждения.
В Великобритании побит 30-летний рекорд по количеству дней в году с температурой 30°C и выше, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Температура превысила 30°C на юго-востоке Англии, поскольку Великобритания готовится к пятой волне жары на следующей неделе, тогда как на северо-западе Шотландии за два дня выпало количество осадков, равное половине месячной нормы.
В воскресенье во Фриттендене, графство Кент, было зафиксировано 30,6°C, и ожидается, что позднее в течение дня температура в других местах достигнет 32°C.
Таким образом, общее количество дней с температурой 30°C в 2026 году достигнет 35; побит предыдущий рекорд в 34 дня, установленный в 1995 году.
Метеоролог Том Морган сказал: "Во Фриттендене, графство Кент, температура достигла 30,6°C. Мы по-прежнему ожидаем, что сегодня днём температура поднимется до 32°C или немного выше".
Синоптики заявили, что в понедельник будет немного прохладнее, но на следующей неделе, вероятно, сохранится жара с прогнозируемой температурой 36°C в некоторых районах Восточной Англии и на юго-востоке до четверга.
Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) выпустило жёлтые предупреждения о жаре для Восточного Мидлендса, Западного Мидлендса, юго-востока, юго-запада, Восточной Англии, Йоркшира и Хамбера, а также Лондона.
Предупреждения действуют до 21:00, но могут быть продлены по мере продолжения жаркой погоды.
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