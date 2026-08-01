ООН предупредила об усилении жары и экстремальной погоды в мире из-за климатического явления

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила, что стремительно усиливающееся явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы будет доминировать в глобальных погодных процессах, вызывая экстремальные погодные явления по всей планете. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

В своем последнем обновленном прогнозе, опубликованном в пятницу, метеорологическое агентство ООН заявило, что это периодическое климатическое явление может повысить риск волн жары, засух и наводнений по всему миру. Отчет появился на фоне того, как страны Африки и Европы борются с масштабными лесными пожарами, а сезон муссонов вызвал значительные разрушения в Южной Азии.

Эль-Ниньо уже не просто на пороге — он вошел в дом и повышает температуру. Это только разогрев. Эль-Ниньо усиливается, добавляя жару планете, которая уже пылает

Ожидается, что температура поверхности моря в центральной части Тихого океана поднимется более чем на 2,9 градуса Цельсия (5,22 градуса Фаренгейта) выше нормы. Такое аномальное потепление поверхностных вод должно нарушить погодные системы и вызвать повышение глобальных температур.

Гутерриш призвал страны ускорить борьбу с изменением климата, поскольку последствия Эль-Ниньо сочетаются с вызванным человеком глобальным потеплением.

Он отдельно подчеркнул расширение использования ископаемого топлива как главный фактор углубления кризиса и призвал немедленно прекратить запуск новых проектов в сфере угля, нефти и газа.

ВМО прогнозирует более высокие, чем средние, температуры почти на всех сухопутных территориях, а самые сильные сигналы потепления охватят Африку, южную Европу, Индийский субконтинент, Восточную Азию и Южную Америку.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло заявила, что хотя за Эль-Ниньо внимательно следят, ранние предупреждения должны превращаться в конкретные действия правительств и гуманитарных организаций для защиты уязвимых сообществ.

Сами по себе прогнозы не предотвращают опасности — это делают люди. Решения, которые мы принимаем сегодня, определят последствия, с которыми мы столкнемся завтра - сказала Сауло.

Ученые предупреждают, что нынешнее Эль-Ниньо может достичь рекордной силы во время пика во второй половине года, хотя компьютерные модели прогнозирования пока остаются неопределенными.

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