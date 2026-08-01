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В Германии уровень воды в Рейне упал до исторического минимума

Киев • УНН

 • 5347 просмотра

Уровень воды в Рейне у Кёльна упал до 68 см, побив рекорд 2018 года. Из-за засухи судоходство испытывает трудности, суда вынуждены уменьшать загрузку.

В Германии уровень воды в Рейне упал до исторического минимума

Уровень воды в Рейне у Кёльна упал до рекордно низкой отметки, поскольку продолжительная засушливая погода продолжает влиять на одну из самых оживленных внутренних водных артерий Европы. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.

Детали

Утром в субботу уровень воды на измерительном посту в Кёльне составил 68 сантиметров — на 1 сантиметр ниже предыдущего рекордного минимума в 69 сантиметров, зафиксированного 23 октября 2018 года. Об этом сообщило Управление водных путей и судоходства Германии.

Ожидается, что позднее в течение дня уровень воды несколько повысится.

Ниже по течению, на ещё одном ключевом судоходном посту в Дуйсбург-Рургорте, уровень воды впервые снова опустился до предыдущего рекордного минимума — 153 сантиметров. Теперь власти ожидают, что он останется на этой отметке, а не упадёт ниже, вопреки предыдущим прогнозам.

Хотя показатели измерительных постов не отражают фактической глубины реки, судоходная отрасль использует их для определения допустимой загрузки судов. Низкий уровень воды может вынуждать суда перевозить меньшие объёмы грузов или вообще прекращать рейсы.

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Ольга Розгон

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