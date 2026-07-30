В Венгрии может начаться энергетический кризис, из-за низкого уровня воды в Дунае остановят АЭС "Пакш" - Мадяр

Уже с понедельника в Венгрии может начаться энергетический кризис — из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае будет полностью остановлена вся Пакшская атомная электростанция. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает УНН.

Впервые за 44 года из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае будет полностью остановлена вся атомная электростанция "Пакш". Энергетический кризис может наступить с понедельника — сообщил Мадьяр.

По словам премьер-министра Венгрии, необходимы скоординированные шаги и самоконтроль, чтобы избежать более серьезных последствий.

Рассчитываем на каждого! — резюмировал Мадьяр.

Грузию второй раз за двое суток поразил масштабный блэкаут, затронул Тбилиси и регионы