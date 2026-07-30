В Венгрии может начаться энергетический кризис, из-за низкого уровня воды в Дунае остановят АЭС "Пакш" - Мадяр

$45.670.1351.060.01
ukenru
19:56 • 1716 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
19:38 • 4886 просмотра
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ
18:59 • 9468 просмотра
Prosperity Plan для Украины и финансирование на 2027 год — Умеров рассказал о двух важных встречах в Брюсселе
18:27 • 11426 просмотра
В Украину идут морозы и мокрый снег — синоптики рассказали, когда их ожидать
17:39 • 16061 просмотра
5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света
16:55 • 19155 просмотра
Глава СБУ уволил двух высокопоставленных чиновников из-за расследования НАБУ, а «Мексиканцу» предложил сдаться
16:32 • 25811 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги
16:04 • 20658 просмотра
Столкновение на Борщаговке: Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога
15:46 • 25000 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены
4 ноября, 13:49 • 28846 просмотра
Смертоносный удар рф по Комышувахе: число погибших возросло до 40, некоторые тела пока не удалось идентифицироватьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго4 ноября, 10:30 • 29754 просмотра
Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico4 ноября, 10:57 • 22512 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги4 ноября, 12:42 • 31052 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 23459 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США14:27 • 23212 просмотра
публикации
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги16:32 • 25805 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены15:46 • 24994 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги4 ноября, 12:42 • 31244 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
4 ноября, 12:41 • 31520 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 81902 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Игорь Коломойский
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет18:19 • 3388 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США14:27 • 23421 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 23657 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto4 ноября, 13:17 • 27370 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 32931 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Старлинк
Хранитель
Фильм
Сериал

В Венгрии может начаться энергетический кризис, из-за низкого уровня воды в Дунае остановят АЭС "Пакш" - Мадяр

Киев • УНН

 • 5375 просмотра

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил, что из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае впервые за 44 года полностью остановят АЭС "Пакш". Энергетический кризис может наступить с понедельника.

В Венгрии может начаться энергетический кризис, из-за низкого уровня воды в Дунае остановят АЭС "Пакш" - Мадяр

Уже с понедельника в Венгрии может начаться энергетический кризис — из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае будет полностью остановлена вся Пакшская атомная электростанция. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает УНН.

Впервые за 44 года из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае будет полностью остановлена вся атомная электростанция "Пакш". Энергетический кризис может наступить с понедельника 

— сообщил Мадьяр.

По словам премьер-министра Венгрии, необходимы скоординированные шаги и самоконтроль, чтобы избежать более серьезных последствий.

Рассчитываем на каждого! 

— резюмировал Мадьяр.

Грузию второй раз за двое суток поразил масштабный блэкаут, затронул Тбилиси и регионы25.07.26, 10:57 • 4473 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Венгрия