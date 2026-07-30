В Венгрии может начаться энергетический кризис, из-за низкого уровня воды в Дунае остановят АЭС "Пакш" - Мадяр
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил, что из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае впервые за 44 года полностью остановят АЭС "Пакш". Энергетический кризис может наступить с понедельника.
Уже с понедельника в Венгрии может начаться энергетический кризис — из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае будет полностью остановлена вся Пакшская атомная электростанция. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает УНН.
Впервые за 44 года из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае будет полностью остановлена вся атомная электростанция "Пакш". Энергетический кризис может наступить с понедельника
По словам премьер-министра Венгрии, необходимы скоординированные шаги и самоконтроль, чтобы избежать более серьезных последствий.
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